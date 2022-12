Landkreis Donau-Ries

17:28 Uhr

Drogen-Netzwerk zerschlagen: Razzia in Monheim und der Umgebung

Die Polizei hat am Freitagmorgen eine größere Durchsuchungsaktion in mehreren Jura-Orten gestartet.

Plus Die Polizei startet in Monheim, weiteren Orten im Jura-Bereich und in Oettingen eine Durchsuchungsaktion. Der Kripo-Chef liefert erste Informationen.

Von Wolfgang Widemann

Einen ebenso unerwarteten wie unangenehmen "Besuch" haben am Freitagmorgen diverse Personen im Jura-Bereich von der Polizei erhalten. Die startete in Monheim und in mehreren anderen Orten eine Razzia. Bei dieser zerschlugen die Gesetzeshüter offenbar ein Drogennetzwerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

