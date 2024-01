Lachen, feiern, Schlittschuh laufen: Das ist los im Kreis Donau-Ries

Von der Stadtjazzerey bis zu den Village Boyz, von der Laienspielgruppe bis zum Ball der Begegnung: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Kalt ist es in dieser Woche im Landkreis Donau-Ries. Doch statt bibbernd an der Heizung zu sitzen, kann man die eisigen Temperaturen auch nutzen - zum Eislaufen zum Beispiel. Heiß her wird es dagegen bei den Faschingsbällen zugehen, die an diesem Wochenende im südlichen Landkreis geboten sind. Nicht zuletzt wird in vielen Gemeinden Theater gespielt. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 12. bis 14. Januar.

Für Konzert- und Bühnenbegeisterte

Konzerte und Musik: In den Donauwörther Doubles Starclub kommen am Freitag um 20 Uhr die Village Boyz. Am Samstag um 20 Uhr tritt Hellzaizörs Hard & Heavy auf. Im Natur- und Umweltbildungszentrum in Tagmersheim /Blossenau findet am Samstag um 19.30 Uhr die Wild night out statt. In Nördlingen in der Alten Schranne tritt am Samstag um 20 Uhr die Stadtjazzerey mit „Beswingt ins Neue Jahr“ auf.

Theater: In Harburg in der Aula der Grund- und Mittelschule wird am Samstag um 19.30 Uhr Hans Klaffl mit "Ein Lehrer packt ein" zu sehen sein. Im Gasthaus Braun in Wörnitzstein wird am Samstag um 13.30 Uhr und 19 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr das Stück „Hotel zum Paradies" gezeigt. Im Gasthaus zur Krone in Oberndorf kommt am Freitag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr das Stück „Regenwurmorakel" auf die Bühne. Im Ottinger Sportheim zeigt die Theatergruppe eine Komödie in drei Akten von Bernd Gombold. Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 17 Uhr. In Tapfheim im Gasthaus Adler wird am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr die Komödie „Gleisgeisterei" gespielt. In der Löpsinger Turnhalle tritt am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr die örtliche Laienspielgruppe mit „Hummel im Himmel" auf. Im Sportheim Laub wird am Samstag um 19.30 Uhr „Das Klassentreffen" gespielt.

Fasching

In der Rainer Mehrzweckhalle ist am Freitag um 19.30 Uhr ein Bunter Abend geboten. In der Sualafeldhalle Gosheim gibt es um 19.30 Uhr einen Ball der Begegnung. In der Schmutterhalle in Bäumenheim findet am Samstag um 20 Uhr der Prinzenball statt. Im Genderkinger Gasthaus Zum Zoll ist am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr der Bunte Abend. In der Monheimer Stadthalle findet am Samstag um 19.30 Uhr ein Prinzenball statt. In der Stadtpfarrkirche St. Emmeran in Wemding findet um 10.15 Uhr die Narrenmesse statt.

Und was ist sonst noch so geboten?