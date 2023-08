Autos überschlagen sich auf der B2: Sechs Personen werden verletzt

Eine Autofahrerin verliert zwischen Mertingen und Nordendorf die Kontrolle über ihr Auto und fährt einem anderen hinten auf. Beide Fahrzeuge überschlagen sich.

Ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstag gegen 13.25 Uhr auf der B2 auf Höhe Mertingen ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte eine Frau, die zusammen mit einem Beifahrer in Richtung Donauwörth unterwegs war, unter bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war dem vor ihr fahrenden Auto, in dem zwei Erwachsene und zwei Kinder saßen, hinten aufgefahren. Das vordere Auto drehte sich durch den Aufprall und beiden Fahrzeuge überschlugen sich. Alle sechs Personen wurden leicht verletzt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die B2 war in Richtung Donauwörth zunächst voll gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr über Nordendorf ab. Nach etwa 45 Minuten konnte die linke Spur wieder freigegeben werden, ab 15 Uhr war die B2 wieder zweispurig befahrbar. (AZ)