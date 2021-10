Die Waldseebiber legen wieder los

Das Monheimer Team startet mit einem Sieg. Wie es nach Corona-Pause weiter geht

Auch in der Region werden wieder die Schlittschuhe geschnürt, denn das einzige Eishockeyteam aus dem Raum Donau-Ries, der ERC Waldseebiber Monheim, ist in die neue Eishockeysaison 2021/22 gestartet. Die Spielzeit wird sich voraussichtlich bis März erstrecken. In dieser Zeit stehen reguläre Saisonspiele an, wobei sich dann je nach Platzierung in der Tabelle entscheidet, ob noch weitere Playoff-Partien dazukommen, in denen es dann um die Meisterschaft geht.

Der Wettbewerb, in dem die Biber mitkämpfen, der Schwabencup 2 aus dem Augsburger Raum, umfasst insgesamt acht Mannschaften. Jeweils zwei Spiele werden gegen jeden Gegner angesetzt. Wer am Ende der Saison unter den ersten vier Mannschaften in der Tabelle steht, zieht in das Rennen um die Meisterschaft ein, die Playoffs. Das Ziel der Monheimer ist klar, man will unbedingt im Titelrennen mitwirken können, wie dies zuletzt in der Saison 2018/19 der Fall war. Dort konnte man während der regulären Saison einen starken dritten Tabellenplatz behaupten, schied dann jedoch im Halbfinale aus.

In der Saison 2019/20 verpasste man dieses Ziel knapp, was den Ehrgeiz der Mannschaft umso mehr stärkte. Nachdem aufgrund der Pandemielage im vergangenen Herbst und Winter kein Spielbetrieb möglich war, freuen sich die Mitglieder und aktiven Spieler im Verein sehr auf die neue Saison und den damit verbundenen Spaß am Eishockey. Die Waldseebiber haben sich wie üblich in einem dreitägigen Trainingslager in Pfronten im Ostallgäu auf die Saison vorbereitet und sich entsprechend in Form gebracht. Der Saisonstart stand Mitte Oktober gegen die Königsbrunner Kronen an. In einer hitzigen und temporeichen Partie – die zur ungewöhnlichen Zeit um 7 Uhr am Sonntagmorgen angesetzt war – gewann der ERC mit 3:2.

Ein durchaus gelungener Saisonstart, der die Waldseebiber darin bestärkt und motiviert, den weiteren Aufgaben optimistisch entgegenzugehen und weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft einzusammeln. Die nächste Partie ist für Samstag, 6. November, auf Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadions gegen die Augsburg Huskies angesetzt. Wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, möchten die Biber im Lauf des Winters auch gerne auf der mit Flutlicht ausgestatteten Wemdinger Natureislaufbahn trainieren und dort einige spontane Testspiele austragen. (mit pm)