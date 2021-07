Fußball

vor 18 Min.

Nur acht Vereine: B-Klasse Nord spielt eine Doppelrunde

In der abgebrochenen Saison 2019/2021 spielte der FC Marxheim/Gansheim (rote Trikots) in der A-Klasse Nord mit 13 weiteren Teams.

Plus Weil in der B-Klasse Nord nur acht Vereine spielen, geht es gegen jeden Gegner nun viermal. Das liegt auch an der Umgruppierung eines Teams „in den Westen“.

Von Helmut Bissinger und Daniel Weigl und Manuel Wenzel

Wenn in der untersten Liga der hiesigen Fußballer in knapp einem Monat die Punktrunde beginnt, wird sich vieles anders anfühlen – nicht nur, weil hinter den Kickern pandemiebedingt eine lange Zwangspause liegt. Vor allem die Gruppengrößen sind ungewohnt. Ungewohnt klein. So finden sich in der B-Klasse Nord 1 nur acht Vereine wieder. Dies hat der Bezirksspielausschuss bei einer Klausurtagung in Neusäß nun auch so fixiert. Bei einer vorläufigen Einteilung waren es noch neun Mannschaften gewesen. Das bedeute eine gravierende Änderung für den Spielplan.

