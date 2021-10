Die Handballer sind wieder auf dem Parkett

Nach langer Wettkampfpause starten die Akteure des VSC Donauwörth und des TSV Bäumenheim in die neue Saison. Wegen der langen Unterbrechung ist allerdings unklar, auf welchem Stand die jeweiligen Teams sind

Lange Zeit mussten die Handballer in der Region warten, bis sie wieder gemeinsam auf das Parkett in die Halle durften. Am heutigen Samstag geht die Spielzeit 2021/22 nach langer Corona-Zwangspause los. Wo die Teams derzeit stehen, ist nach der langen Unterbrechung allerdings für viele schwer zu beantworten. Kein regelmäßiges Training, wenig Spielpraxis und daraus resultierend auch mangelnde Automatismen machen es Trainern und Spielern nicht leicht, über den sportlichen Zustand Auskunft zu geben. Erste Erkenntnisse könnten dabei allerdings schon die Resultate am ersten Spieltag geben. Vor Ort sind dabei die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten.

Bei den Handballern des VSC Donauwörth ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit groß. In der Neudegger-Halle gibt es dabei sogar eine Premiere beim VSC. Die neu installierte männliche C-Jugend trifft unter der Leitung des Gespanns Maria Braun und André Berger um 14 Uhr auf den TV Gundelfingen.

Keine leichte Aufgabe wartet auf das Donauwörther Damenteam, das ab 16.30 Uhr in der Bezirksoberliga den TSV Wertingen empfängt. Die Mannschaft um Trainer Rudi Koukol hat ihr letztes Punktspiel zu Beginn der Pandemie im März 2020 absolviert. Damals stand das Team als Absteiger eigentlich schon fest. Dank der Corona-Nichtabstiegsregelung des Bayerischen-Handball-Verbands (BHV) wurde das Team allerdings doch noch gerettet – und blieb in der Klasse.

Die Männer des VSC Donauwörth starten mit Trainer Rico Braun in die Bezirksliga (Staffel A) und treffen in ihrem ersten Spiel ab 19 Uhr auf den TSV Friedberg III. Eine Einschätzung zur Spielstärke der Gäste abzugeben, fällt den Hausherren aber schwer. Dafür seien das Spielerpotenzial und die Einsatzmöglichkeiten in Friedberg zu hoch, teilten die Donauwörther vor dem Start mit.

Bei den Handballern des TSV Bäumenheim blicken sowohl Frauen als auch Herren auf eine intensive Vorbereitung zurück. Nachdem es zuletzt keine Auf- oder Absteiger gab, blieb es auch dort bei der bisherigen Klasseneinteilung. Allerdings wurden die Ligen nun bei beiden Teams geteilt. Die Bäumenheimer Herren treten in der Bezirksliga (Staffel B) an, in der sechs Mannschaften spielen. Hier trifft Bäumenheim auf Göggingen II, Königsbrunn II, Neusäß, Wertingen und Haunstetten IV. Die Frauen des TSV spielen in der Bezirksklasse (Staffel A). Dort spielen noch Haunstetten IV, Schwabmünchen III, 1871 Augsburg/ Gersthofen, TSV Göggingen II und Aichach II.

Die Bäumenheimer Herren werden wie im Vorjahr von Christian Michalke trainiert. Co-Trainer ist Marek Hust, der auch für den TSV spielt. Aktuell laboriert er jedoch an einer Verletzung. Im Vergleich zum Vorjahr fehlt beim TSV mit Edwin Ewinger nur ein Spieler. Er schloss sich dem VSC Donauwörth an. Neu im TSV-Trikot sind dagegen Torhüter Max Marko und Tim Dreher, die wiederum aus Donauwörth kamen. Von der SG Augsburg/Gersthofen kehrt zudem Kreisläufer Yannik Scherer zurück. Auch Tobias Zinsmeister steht den Bäumenheimern wieder zur Verfügung. Da Michalke zumindest auf dem Papier 26 Namen stehen hatte, überlegte der TSV nach eigenen Angaben auch, eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Davon wurde nach reichlicher Abwägung allerdings doch Abstand genommen, teilte der Verein mit.

Während der Vorbereitung absolvierten die TSV-Herren auch einige Vorbereitungsspiele. Beim Bezirksoberligisten TSV Landsberg gab es eine deutliche Niederlage (17:43). Gegen die Handball-Füchse aus Scheyern gab es am Ende einen knappen 31:29-Erfolg. Ende August war die Mannschaft für zwei Tage in einem Trainingslager in Bad Tölz. Dort wurden weitere Partien absolviert. Zuletzt nahm der TSV an einem Vorbereitungsturnier teil, bei dem sowohl im Abwehrbereich als auch bei der Chancenverwertung Verbesserungspotential festzustellen war.

Auch für die TSV-Frauen beginnt die Saison am heutigen Samstag mit einem Heimspiel gegen den TSV Göggingen II. Trainer der Mannschaft ist weiter Claus Pauler, dem als Co-Trainer Dennis Gastel zur Seite steht. Das Team muss beim Start in die neue Spielzeit einige Abgänge verkraften: Simona Edel, Anna Bicker und Amrej Laxgang stehen in dieser Spielzeit nicht mehr zu Verfügung. Dafür sind die ehemalige Jugendspielerin Tugce Ersan und Alev Sönmez neu dabei. Paule Kratzer wird aber wegen ihres Studiums nach Angaben des Vereins nicht regelmäßig auflaufen können.

In der Vorbereitung gab es gegen den Bezirksoberligisten VSC Donauwörth eine 16:23-Niederlage, bei der SG 1871 Augsburg/Bärenkeller wurde knapp mit 22:21 gewonnen. Zuletzt gab es beim Bezirksligisten SG Lauingen/Wittislingen eine knappe 18:20-Pleite. Resultierend aus diesen Ergebnissen wird Trainer Claus Pauler in den nächsten Trainingseinheiten die Schwerpunkte auf neue Abwehrformationen und auf die Vertiefung der Auslösehandlungen im Angriff setzen. Die TSV-Frauen haben ihre letzte Saison 2019/20 als Vierter beendet. Eine ähnliche Platzierung wird auch in dieser Saison angestrebt. (fka, mit pm)