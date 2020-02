vor 24 Min.

TSV Bäumenheim feiert furiosen Sieg

Team von Trainer Markus Bügelsteiber besiegt den favorisierten TSV Meitingen in dessen eigener Halle mit 36:29. Dabei liegt es zunächst sogar drei Tore zurück

Es muss etwas an dem Spruch dran sein, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben. In der Meitinger Sporthalle dominierte am Samstagabend nicht der favorisierte Tabellendritte der Bezirksliga das Spielgeschehen. Nach einer guten Viertelstunde war der Außenseiter aus Bäumenheim die tonangebende Mannschaft, die im weiteren Verlauf des Spiels eine nie erwartete Leistungssteigerung bot und am Ende mit 36:29 (21:15) gewann.

Die Gastgeber vom TSV Meitingen wurden nur in den ersten Minuten ihrer Rolle als Favorit gerecht. Zudem nahmen sie TSV-Spielmacher Jago Heinisch in Manndeckung, wodurch das Aufbauspiel im Angriff nicht wie gewohnt lief. Meitingen zog von 2:2 auf 5:2 davon und diktierte das Spielgeschehen bis zum 7:4. Nach gut zehn Minuten hatten sich auch die Gäste auf das gegnerische Team besser eingestellt. Vor allem war nun wichtig, dass mit Andreas Jung und Jonas Uhl die etatmäßigen Außen wieder dabei waren.

Die Gäste holten auf und waren beim 8:8 dran. Meitingen lag noch beim 10:8 und beim 11:10 vorn, dann lief der Motor der Bäumenheimer Mannschaft auf Hochtouren. Innerhalb von fünf Minuten gelangen fünf Tore in Serie zum 11:15, der Spielverlauf war gekippt. Bäumenheim baute den Vorsprung aus (13:19). Beim Stand von 15:21 wurden die Seiten gewechselt.

Seitens der Gastgeber wurde in der zweiten Hälfte ein Sturmlauf erwartet, schließlich spielen die Meitinger noch um die Meisterschaft mit. Doch auch nach Wiederbeginn änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Bäumenheimer zogen ihr Angriffsspiel auf, fanden die richtigen Mittel und konnten Kreis- und Außenspieler in gute Wurfpositionen bringen. Dagegen hatten die Gastgeber eine miserable Wurfausbeute, scheiterten aber auch an Keeper Patrick Hill.

Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent aus und zogen davon (18:27). Beim 19:29 betrug der Vorsprung erstmals zehn Tore, zehn Minuten vor dem Ende hieß es gar 22:34 für die Gäste, die Entscheidung war gefallen. Nach dem 23:35 wechselte Bäumenheims Trainer Markus Bügelsteiber kräftig durch. So konnten die Meitinger in den letzten Minuten durch eine 6:1-Serie das Ergebnis noch auf 29:36 beschönigen, doch die Bäumenheimer beendeten dieses Derby als überlegene Sieger. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) - Vogler (1/1), Tayeh, Lechner (2), Krebs (2), Ewinger (7), Jung (5), Köpf (1), Uhl (1), Richter (2), Hurle (4), Ioja (4), Klement (6/4) und Heinisch (1).

Themen folgen