Fußball-Bayernliga

23.03.2024

Der TSV Rain erlebt gegen den TSV Landsberg einen gebrauchten Nachmittag

Plus Das Spitzenteam aus Landsberg gewinnt auch dank Doppelpacker Sascha Mölders verdient. Für Rain läuft dagegen fast gar nichts an diesem Nachmittag.

Von Fabian Kapfer

Diesen Samstagnachmittag wird der TSV Rain vermutlich schnell wieder vergessen wollen. Gegen den TSV Landsberg verlieren die Tillystädter am Ende verdient mit 1:3 (0:2). Eine schwache erste Halbzeit, ein Torwartfehler und eine Rote Karte der Rainer spielten dem Tabellenzweiten an diesem Nachmittag in die Karten, der einen sehr dominanten Auftritt hinlegte und am Ende ganz wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd holen konnte. Für Rain ist es derweil die zweite Niederlage in Folge, nach der man noch sieben Punkte Vorsprung vor der Abstiegsrelegation hat.

Landsberg beginnt dominant, Hasenbichler lässt Großchance für Rain liegen

Landsberg hatte in der Anfangsphase der Partie die Spielkontrolle und ließ den Ball immer wieder durch die eigenen Reihen laufen. Die beste Chance hatte dann aber die Gastgeber: Gabriel Hasenbichler hätte den TSV Rain nach sieben Minuten in Führung bringen müssen. Nach einer Balleroberung lief er alleine auf das Tor von Ricco Cymer zu und scheiterte am Schlussmann der Landsberger, der lange stehen geblieben war. Das rächte sich einige Minuten darauf, als die dominanten Landsberger das erste Tor des Tages erzielten. Rauh konnte den Distanzschuss von Daniel Leugner noch mit einer Parade an den Pfosten lenken, von dort sprang der Ball direkt vor die Füße von Stürmer Sascha Mölders, der zum 1:0 für die Gäste einnetzte (14.).

