Buchdorf demontiert den FC Mertingen

Wieder ein Nackenschlag für den FC Mertingen: Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord kassierte die Elf eine 0:6-Klatsche in Buchdorf, das sich über weitere drei Punkte freuen konnte. Wenig zu lachen hatte auch der TSV Wemding beim 1:3 gegen Marktoffingen. Währen Donaumünster zumindest einfach punktete, unterlag die SpVgg Riedlingen mit 0:2.

TSV Wemding – FSV Marktoffingen 1:3 (0:3). Die Partie begann aus Sicht der Gäste optimal: Einen kapitalen Schnitzer in der Wemdinger Defensive nutzte Daniel Gabler zum frühen 0:1 (6.). Während der TSV noch eine Antwort suchte, folgte ein weiteres Missverständnis in der Abwehr und Hannes Reichherzer schlenzte zum 0:2 ins leere Tor (16.). Vollends bedient war der Wemdinger Anhang nach einer knappen halben Stunde, als Gabler nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum zweiten Mal traf. Die Heimelf enttäuschte im ersten Durchgang auf ganzer Linie. Erst kurz vor der Pause zischte ein abgefälschter Freistoß von Chris Luderschmid knapp am Pfosten vorbei.

Nach der Pause tat sich zunächst nicht viel. Marktoffingen machte es taktisch geschickt, der TSV wirkte verunsichert und erzeugte kaum Torgefahr. Ein direkt verwandelter Freistoß von Luderschmid zum 1:3 brachte die Hoffnung noch einmal zurück (75.). Plötzlich drängte die Heimelf und FSV-Schlussmann Patrick Dauser verhinderte gegen Florian Veit und erneut Luderschmid den möglichen Anschlusstreffer. (unf)

Stürmer des FC Mertingen zeigt Fair-Play

SG Buchdorf/Daiting – FC Mertingen 6:0 (2:0). Die Partie startete ausgeglichen und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Die Heimelf versuchte meist durch aggressives Pressing Ballgewinne zu erzielen. In der 30. Minute ging sie mit 1:0 durch Andreas Maier in Führung, der ein Zuspiel von Lux nach Flanke von Eidner eiskalt aus fünf Meter verwandelte. Buchdorf war dann aktiver und erhöhte kurze Zeit später auf 2:0 (37.). Simon Lux entwischte der hochaufgerückten Gästeabwehr und verwandelte gekonnt zum 2:0 ins rechte Eck. Danach ein Kopfball der Gäste, der über das Tor ging, im Gegenzug fiel beinahe das 3:0 durch Maier, der einen Steilpass nur haarscharf verpasste. Nach der Halbzeit kamen die Gäste aktiver aus der Kabine, in der 50. Minute bekamen sie dann einen Foulelfmeter zugesprochen, allerdings folgte eine große Fair-Play-Gäste des Gästestürmers, der signalisierte, dass kein Foulspiel vorlag. Das 3:0 (57.) fiel durch Manuel Rosskopf nach einem klasse herausgespielten Konter. Danach wurde das Spiel etwas zerfahren. Marius Schmid spielte dann zu seinem Spieltrainer Maier, der eiskalt zum 4:0 aus zehn Metern ins lange Eck verwandelte. Die Gäste brachen daraufhin komplett auseinander, so folgte das 5:0 (70.) durch Andreas Maier per Kopfball. Richard Eidner erhöhte dann auf 6:0 (73.) nach Steilpass von Niko Kastner. Die Gäste trafen kurz vor Schluss nur noch den Innenpfosten. (AZ)

Viele Fouls im Spiel

SpVgg Riedlingen – TSV Oettingen 0:2 (0:2). Hielten die Riedlinger in der ersten Viertelstunde im überwiegend durch den Gegner aus dem Ries hart geführten Duell noch gut mit, hatten die Gäste nach 20 Minuten ihre erste Großchance, die Torhüter Konstantin Hengstebeck noch gut vereiteln konnte. Beim folgenden Eckball fehlte bei den Riedlingern die Zuordnung, Nutznießer war Robert Brunner, der zum 0:1 einschob. Offensiv fand die Heimelf wenig statt, erwähnenswert war eine Torannäherung durch Nils Nocke in der 32. Minute. Eine Minute vor dem Pfiff zum Pausentee konnte Oettingen nach einem langen Freistoß von halb rechts mit einer Kopfballverlängerung durch Max Holzmeier zum 2:0 erhöhen. (45.+2.). Der Ball flog unhaltbar hinten ins lange Eck. Nach der Pause war das Spiel von vielen, teilweise härter geführten Fouls geprägt, wobei das Spiel überwiegend abflachte. Die noch bemühten Riedlinger konnten der Spielweise des Gegners nichts Gefährliches entgegenbringen. (AZ)

SV Donaumünster-Erlingshofen verpasst die Chance auf drei Punkte

SV Donaumünster-Erlingshofen – SV Holzheim 1:1 (0:0). In einem schwachen Kreisligaspiel kassierte Donaumünster kurz vor Schluss noch den Ausgleich und verpasste die Gelegenheit, den Anschluss an die vorderen Plätze zu verkürzen. Im ersten Spielabschnitt waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. In der 51. Minute Glück für den SVDE: Ein Kopfball nach einer Ecke der Gäste konnte gerade noch auf der Linie geklärt werden. Für den ersten Schuss aufs Tor der Holzheimer sorgte Jürgen Sorg (55.). Drei Minuten später erzielte die Heimelf die Führung. Nach einer Ecke kam Tobias Schneider zum Kopfball. Den zu kurz abgewehrten Ball versenkte Luca Gröbl im Gehäuse der Gäste. Danach versäumte es Donaumünster, die sich bietenden Konterchancen in Tore zu verwandeln. In der 86. Minute kassierte die Heimmannschaft den unnötigen Ausgleich. Einen hohen Ball konnte Abold nicht festhalten und ein Gästespieler spitzelte den Ball über die Linie. In der Nachspielzeit hatte Jürgen Sorg Pech, als der Ball nach einem Freistoß vom Torpfosten nicht über die Linie ging. (AZ)