Der FC Mertingen arbeitet sich aus dem Tabellenkeller

FCM kann gegen Alerheim erneut einen Heimsieg feiern. Donaumünster und Riedlingen trennen sich 2:2. Der TSV Wemding trauert einem vergebenen Sieg nach.

Während sich der FC Mertingen durch einen weiteren Sieg ein bisschen Luft im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga Nord verschaffen konnte, gelang dies dem TSV Wemding am vergangenen Spieltag nicht. Gegen Hainsfarth kam das Team nicht über ein Remis hinaus. Ein solches gab es auch für den SV Donaumünster-Erlingshofen, der 2:2 gegen Riedlingen spielte. Buchdorf kam in Holzheim zu einem souveränen Sieg.

TSV Wemding – TSV Hainsfarth 2:2 (1:1). Die Heimelf trauerte am Ende einem durchaus verdienten Sieg nach. Dabei verlief der Auftakt katastrophal. Wie zuletzt schon fast üblich lag der TSV schnell zurück: Jannik Gramm setzte sich gegen Daniel Langer durch und traf zum 0:1 (3.). In den Folgeminuten war Wemding komplett von der Rolle, Torhüter Marco di Candia musste zweimal mit Glanzparaden retten. Statt möglicherweise 0:3 stand es in der 12. Minute plötzlich 1:1: Florian Veit setzte sich stark gegen zwei Verteidiger durch und legte für Manuel Fensterer auf, der zum Ausgleich einschoss. Wenig später verfehlte der schön frei gespielte Veit nur knapp. Nach diesem munteren Start beruhigte sich die Begegnung. Bis zur Pause verlief sie ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, gefährliche Szenen gab es aber nicht mehr.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, beide Teams schenkten sich nichts. Die erste Torgelegenheit nutzte Cedric Schweiger mit einer Einzelaktion zum 2:1-Führungstreffer für Wemding (64.). Danach hatte die Heimelf das Spiel weitgehend im Griff und ließ auch nichts zu. Die einzige Ausnahme war ein Freistoß in der 81. Minute, den der eingewechselte Simon Wiedemann zum Ausgleich einköpfte. Am Ende hielt Hainsfarths Schlussmann Tobias Hoffmann mit einer Parade gegen Schweiger das glückliche Remis für die Gäste fest. (unf)

FC Mertingen – SG Alerheim 3:0 (0:0). Der FCM übernahm sofort das Kommando. Die erste gute Chance vergab Florian Hosp in der 6. Minute. Kurz darauf rettete Gästekeeper Hertle das 0:0, als er einen Kopfball gut parierte. Die einzige Chance der Gäste vergab in der 22. Minute Tobias Stelze, der an Poppe im FCM-Tor scheiterte. Kurz vor der Pause verfehlte der Schuss von Hosp das Gästetor nur um Zentimeter.

Auch nach der Pause war der FCM sofort wieder präsent. Ein Einwurf von Stefan Spingler kam zu Rotzer Sven, der im 16er gefoult wurde. So gab es Strafstoß für die Heimelf, den Rotzer sicher zum 1:0 einschoß (50.). In der 63. Minute hätte Spingler auf 2:0 stellen müssen, als er alleine auf den Gästekeeper zulaufend über das Tor schoß. Nur eine Minute später machte er es viel besser und vollendete per Flachschuss nach einem schönen Zuspiel von Rotzer zum 2:0. In der 76. Minute fiel die Entscheidung: Einen langen Ball verlängerte Rotzer auf Bernhard Schuster, der platziert zum 3:0 einschoß. Der Unglücksrabe des Tages war Hosp, der auch seine letzte Chance nach Vorarbeit von Spingler vergab und am stark parierenden Gästekeeper Hertle scheiterte. (fcm)

Ein Remis nach dem anderen für den SV Donaumünster-Erlingshofen

SV Donaumünster-Erlingshofen – SpVgg Riedlingen 2:2 (1:0). In einem schwachen Kreisligaspiel schaffte es die Heimmannschaft wieder nicht, einen Vorsprung übers Ziel zu retten. In der 5. Minute war es Yannik Endres, der nach einem Konter über die rechte Seite mit einem Schuss aus spitzem Winkel knapp das Tor verfehlte. In der 13. Minute scheiterte Florian Schreiber mit einem Kopfball frei vor dem Tor an Riedlingens Keeper Manuel Durner. In der 38. Minute fiel die Führung für den SVDE. Einen Freistoß von Jürgen Sorg köpfte Luca Gröbl ins Riedlinger Tor. Nach der Pause machte Riedlingen mehr Druck und Kevin Abold verhinderte nach einem Schuss den Ausgleich. In der 60. Minute gelang den Gästen das 1:1 durch Johannes Vogel. Zehn Minuten später konnten die Anhänger des SVDE wieder jubeln, nachdem ein Konter bei Manuel Memminger gelandet war, der aus fünf Metern den Ball ins Tor schoss. In der hektischen Schlussphase kam Riedlingen durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Hirner noch zum glücklichen Ausgleich. Michael Jenuwein wurde im eigenen Strafraum zu Fall gebracht und fiel unglücklich mit der Hand auf den Ball. Statt Freistoß entschied der Referee zum Entsetzen der Heim-mannschaft auf den Elfmeterpunkt. (svde)

SG Holzheim/DLG – SG FSV Buchdorf/Daiting 1:3 (1:1). In der zweiten Hälfte entschied Buchdorf beim Auswärtsspiel in Holzheim die Partie. Holzheim startete anfangs solide, kam aber ins Straucheln. Nikolai Kastner nutze die Unachtsamkeit und traf zum 0:1 (29.). Zwar glich Radu Somodi zehn Minuten später aus, Buchdorf zeigte sich aber nach der Pause dominanter und machte es cleverer. Holzheim hatte das Nachsehen. Kastner war es erneut, der zum 1:2 und 1:3 erhöhte. Das letzte Tor besorgte er per Elfmeter in der 80. Minute. Damit machte er seinen Hattrick perfekt. (AZ)