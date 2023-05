Der Meister krönt sich beim SV Wörnitzstein-Berg

Plus Aindling macht beim SV Wörnitzstein-Berg den Titelgewinn in der Bezirksliga Nord perfekt. Dabei sieht es zunächst nicht danach aus. Der TSV Rain II unterliegt dem TSV Wertingen.

Jetzt steht es fest: Der TSV Aindling ist Meister in der Bezirksliga Schwaben Nord. Die Aindlinger machten ihr Meisterstück im Donauwörther Stauferpark perfekt. Neben Wörnitzstein musste sich auch der TSV Rain II geschlagen geben.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Aindling 2:3 (2:2). Die Hausherren aus Wörnitzstein wollten von Beginn an zeigen, dass es kein Spaziergang für die Aindlinger werden würde. Bereits nach vier Minuten hatte Matthias Färber den ersten Abschluss, doch dieser ging knapp über das Tor der Aindlinger. Nach einem Freistoß von Maximilian Bschor war es Dominik Bobinger, der den Ball zum umjubelten 1:0 für die Stadtteilelf einköpfte. Nur drei Minuten später fiel das 2:0 durch David Märtins. Timo Zausinger und Alex Musaeus hatten den Ball an der Mittellinie erobert, dann ging es schnell. Musaeus schickte Zausinger, dessen erste Hereingabe wurde noch geblockt, im zweiten Anlauf fand er dann Märtins, der aus acht Metern zum umjubelten 2:0 einschob.