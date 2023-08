Fußball

Donau-Rieser Bezirksligisten ohne Punkte

Plus Alle drei Teams aus dem Landkreis verlieren ihre Partien am sechsten Spieltag. Jeweils drei Gegentore kassieren Wörnitzstein-Berg und Rain II, Holzkirchen fünf.

Ein gebrauchtes Wochenende müssen die Bezirksligisten des Landkreises Donau-Ries verbuchen. Alle drei Teams verloren ihre Spiele, wobei sie jeweils gegen Top-Teams antreten mussten. Wörnitzstein-Berg unterlag zu Hause gegen Stätzling, während Rain II beim Tabellenzweiten Ecknach das Nachsehen hatte. Der SV Holzkirchen kam beim Spitzenreiter Wertingen gleich mit 1:5 unter die Räder und wartet nach der Niederlage vergangene Woche weiter auf die ersten Zähler. (aku)

Wörnitzstein-Berg trifft nur kurz vor Schluss

SV Wörnitzstein-Berg – FC Stätzling 1:3 (0:1). Von der Tabellenkonstellation her konnten die Zuschauer am Freitagabend ein Spitzenspiel erwarten. In der ersten Halbzeit fand das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld statt, beide Teams egalisierten sich und so gab es wenig Strafraumszenen. Die erste Torannäherung verbuchten die Hausherren, als Schmidbaur den Ball zu Bschor spielte, dessen Hereingabe Heimcoach Dominik Bobinger deutlich am Tor vorbei köpfte (13.). Gegenüber wurde ein Freistoß aus dem Halbfeld immer länger und am zweiten Pfosten verpasste Paul Iffarth nur knapp (24.). Erneut Iffarth war es, der nach einer knappen halben Stunde am Pfosten scheiterte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff fiel die Gästeführung: Nach schöner Kombination schob Vincent Stegmiller überlegt zum 0:1 ein (45.).

