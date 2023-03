Ein Sieg und eine Niederlage: Wörnitzstein und Rain II spielen jeweils 3:0

Plus Die Bezirksliga-Spiele des SV Wörnitzstein-Berg und des TSV Rain II enden jeweils deutlich. Nur einer gewinnt, aber beide nehmen Erkenntnisse für die kommenden Wochen mit.

Sowohl die Fußballer des TSV Rain II als auch die des SV Wörnitzstein-Berg spielten am Wochenende 3:0. Während Rain dieses Resultat aber als Niederlage gegen den Tabellenführer einstecken musste, waren die Wörnitzsteiner in Günzburg auf der Siegerseite. Dieser Unterschied spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Während Wörnitzstein im gesicherten Mittelfeld steht, den Blick eher nach oben auf die Spitzenränge richtet, geht es für die Blumenstädter gegen den Abstieg. Nur drei Teams stehen aktuell unter dem TSV Rain II.

FC Günzburg – SV Wörnitzstein-Berg 0:3 (0:2)

Eine, wie Spartenleiter Michael Schmidbaur sagte, „um Welten bessere Einstellung“ zeigte der SV Wörnitzstein-Berg nach der jüngsten 1:2-Heimpleite gegen Bubesheim nun auswärts gegen den FC Günzburg. Mit 3:0 fertigte die Stadtteil-Elf den Tabellenzweiten vor dessen eigenen Fans ab. „Die Zweikampfführung war schon ganz anders, jeder war zu hundert Prozent da“, lobte Schmidbaur nach dem Spiel.

Bereits nach acht Minuten hatte Co-Trainer Dominik Bobinger den SVW in Führung gebracht und nach gut einer halben Stunde legte Alexander Musaeus nach. „Wir hatten keine Angst am Ball, auch nicht davor, Risikos einzugehen. Hinten haben wir fast nichts zugelassen“, resümierte Schmidbaur. So hatten die Hausherren nur zwei Torchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. Die Gäste waren da deutlich effektiver. Maximilian Bschor erledigte mit seinem Tor den 0:3-Endstand (53.), von Günzburg kam nicht mehr viel. Und so blieb am Ende ein auch in dieser Höhe nicht unverdienter Bezirksliga-Sieg für den SV Wörnitzstein-Berg stehen. Eine gute Basis für das am nächsten Wochenende anstehende Spiel gegen den TSV Wertingen. (sut)

FC Günzburg: Kuchenbaur, Hepp, Casamayor-Bell, Megyes (46. Bandlow), Güzel (46. Bergmair), Wachs, Komm (46. Wahl), Komm (46. Fuchs) (63. Dinc), Bronnhuber, Lamatsch, Bunk

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Dietrich, Bobinger, Musaeus, Marks (89. Wanner), Bschor (87. Färber), Habersatter, Märtins (67. Wanner), Schmidbaur, Hoser, Zausinger

Tore: 0:1 Bobinger (8.), 0:2 Musaeus (33.), 0:3 Bschor (53.)

Zuschauer: 100

Rain II – TSV Aindling 0:3 (0:0)

In der ersten Halbzeit ging der Plan von Rains zweiter Mannschaft noch auf: tief stehen, wenig zulassen. Auch einen Distanzschuss und einige gefährliche Standardsituationen konnten Torwart Vincent Uder und seine Abwehr gut entschärfen. „Ansonsten haben wir wenig zugelassen“, sagt Trainer Tjark Dannemann.

Dann war es aber doch eine Standardsituation, die früh in der zweiten Halbzeit zum Rückstand führte (55.). Am langen Pfosten war Aindlings Offensivspieler Matthias Schuster frei und konnte einnicken. Das Gegentor brachte Rain aus dem Konzept. „Da hat dann gar nichts mehr funktioniert“, so Dannemann. Aindling nutzte diese Phase aus. Erneut war es Schuster, der kurz nach seinem ersten Treffer einen Weitschuss verwandelte (56.).

Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, keines der beiden Teams ging mehr volles Risiko. Schuster konnte noch den Blitz-Dreierpack innerhalb von fünf Minuten schnüren und den 3:0-Endstand aus Aindlinger Sicht perfekt machen.

Die Niederlage sei verdient gewesen, sagt Dannemann. „Es war klar, dass das brutal schwierig wird“, sagt er über das Duell des Dreizehnten gegen den Tabellenführer. „Das war ein Kann-Spiel und kein Muss-Spiel. Diese Spiele werden jetzt in den nächsten Wochen kommen.“ Die Rainer schauen nach vorn. Ein Lichtblick: Mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft war der Trainer zufrieden. „Daran knüpfen wir an.“ (mjk)

TSV Rain II: Uder, Drabek, Bottenschein (64. Willsch), Kifmann (80. Marb), Barl, Ciritci, Haid, Waas (69. Lukas Müller), Miehlich, Schröttle, Kopp (59. Mario Wilhelm)

TSV Aindling: Berger, Menhart, Burghart, Schöttl, Woltmann, Mlakic (83. Atay), Schuster (76. Malinic), Karaduman, Talla, Bobinger (83. Danner), Wagner

Tore: 0:1 Matthias Schuster (55.), 0:2 Matthias Schuster (56.), 0:3 Matthias Schuster (59.)

Zuschauer: 110