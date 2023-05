Fußball

06:00 Uhr

FC Mertingen hat den Klassenerhalt vor Augen

Plus Mertingen und Riedlingen brauchen noch Punkte, um den Verbleib in der Kreisliga zu sichern. Wemding schwebt in akuter Gefahr, der Trainer gib nun eine klare Parole aus.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath

Riedlingen und Mertingen haben den Klassenerhalt vor Augen - beide brauchen aber noch Punkte und schauen nicht auf die Konkurrenz: Der FC Mertingen will den Dreier in Holzheim, Riedlingen empfängt den zuletzt strauchelnden Tabellenführer Holzkirchen. In weitaus größerer Abstiegsgefahr schwebt allerdings der TSV Wemding.

TSV Wemding – TSV Oettingen (Samstag, 15.30 Uhr). Warum der TSV Wemding in Abstiegsgefahr schwebt? Ein Hauptgrund ist die desaströse Auswärtsbilanz in dieser Saison. Gerade einmal fünf Zähler konnte man in der Fremde einfahren, kassierte dafür satte 39 Gegentreffer in zwölf Spielen. Klar ist somit: Die Punkte müssen zuhause geholt werden. Das sagt auch Spielertrainer Chris Luderschmid angesichts dieser Bilanz und rückblickend auf das 0:4 am Sonntag in Reimlingen. Dort habe man nach zwei frühen Gegentreffern ganz gut mitgehalten, leider jedoch keine durchaus berechtigten zwei Elfmeter erhalten. Nun kommt mit dem TSV Oettingen eine weitere hohe Hürde auf Luderschmid und seine Schützlinge zu. Die Fürstenstädter haben unter der Woche das Nachholspiel bei Kellerkind Möttingen verloren (was auch Wemding schmerzte) und somit im Titelrennen hinter Spitzenreiter Holzkirchen ebenfalls nichts zu verschenken. „Wir müssen kompakt stehen und die wenigen Chancen, die wir erhalten werden, ausnutzen“, gibt Luderschmid als Parole für heute aus. Florian Veit und Joachim Fischer kehren wieder zurück, Dario Morena fehlt gesperrt.

