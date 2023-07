Fußball

Knappe Siege für Wörnitzstein und Rain II, Holzkirchen verliert

Der TSV Rain II (mit Matthias Kühling, in Rot) startete mit einem Sieg in die neue Saison.

Plus Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries gewinnen ihre Partien knapp. Aufsteiger SV Holzkirchen muss sich im Heimspiel Glött mit 0:1 geschlagen geben.

Während Aufsteiger SV Holzkirchen sich zum Start in die neue Fußball-Saison in der Bezirksliga Nord mit 0:1 geschlagen geben musste, lief es für die beiden Teams aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries, Rain II und Wörnitzstein deutlich besser. Die beiden durften sich jeweils über die ersten drei Punkte freuen. Die Partien boten den Zuschauern ordentlich Spannung.

Timo Zausinger sichert dem SV Wörnitzstein-Berg drei Punkte

TSV Meitingen – SV Wörnitztein-Berg 1:2 (1:1). – Das erste Punktspiel für das neue Wörnitzsteiner Trainer-Trio Bobinger/Knötzinger/Humbauer begann mit viel Ballbesitz für die Hausherren aus Meitingen , dennoch gab es keine Torchancen. Nach gut zehn Minuten kamen die Gäste besser in die Partie. Nach einer knappen halben Stunde fiel das 1:0 für die Meitinger. Die Gäste konnten den Ball nicht klären und plötzlich stand Andreas Hummel alleine vor Gästekeeper Martin Müller und schob zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten danach hatte Michael Meir das 2:0 auf dem Kopf, doch sein Kopfball ging über das Tor der Wörnitzsteiner. In der 34. Minute gelang Maximillian Bschor der 1:1-Ausgleichstreffer. Ein Freistoß aus knapp 40 Metern segelte an allen Köpfen vorbei ins lange Eck. Kurz vor der Halbzeit gab es dann noch eine Zehn-Minuten-Strafe für Heimstürmer Alex Heider .

Die Überzahl machte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit bemerkbar, doch die Gäste machten zu wenig daraus. Nach knapp einer Stunde hatten die Hausherren nach einer Ecke eine Kopfballchance durch Raphael Mahler. Selbiger sah in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte, als er Timo Zausinger nach einem Solo nur durch ein Foulspiel stoppen konnte. In der 80. Minute parierte Niklas Schmitt einen Torschuss von Julian Schmidbaur stark zur Ecke. Als sich schon alle auf ein Remis eingestellt hatten, fiel die Entscheidung. Blerand Kurtishaj steckte durch auf Zausinger, der legte sich den Ball auf seinen starken linken Fuß und schlenzte ihn gekonnt ins lange Eck. Gästecoach Bobinger war mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben, aber es war wichtig, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten.“ (svw)

