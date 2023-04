SG Flotzheim/Fünfstetten wieder alleine an der Spitze

Die Spielgemeinschaft gewinnt 2:1 und profitiert von Deiningens Patzer, um wieder die Führung in der Kreisklasse Nord I zu übernehmen. Etliche Spiele fallen wegen des Regens aus.

Der Dauerregen am Wochenende führte dazu, dass in der Kreisklasse Nord I aufgrund unbespielbarer Fußball-Plätze nur ein schmales Programm stattfand. Ausgefallen sind etwa die Begegnungen des TSV Harburg bei Schwörsheim-Munningen sowie die Heimspiele des TSV Monheim und der SG TSV Wolferstadt/ Wemding. Antreten konnte dafür die SG Flotzheim/ Fünfstetten – und nach zuletzt drei sieglosen Spielen mit dem 2:1 beim Sportclub D.L.P. wieder einen Erfolg bejubeln. Damit holte sich die SG auch die alleinige Tabellenführung zurück, da Deiningen überraschend zu Hause gegen Mönchsdeggingen verlor.

SV Mauren – SG Birkhausen/Munzingen 2:2 (2:2). Die Begegnung erlebte einen sehr munteren Auftakt. Christoph Götz brachte die Gäste früh in Führung, doch praktisch vom Anstoß weg gelang dem SVM durch Markus Schmidt der 1:1-Ausgleich (12.). Mit einem verwandelten Elfmeter brachte Manuel Schreitmüller die Heimelf dann sogar in Führung (20.). Die Freude darüber währte aber diesmal aufseiten der Platzherren nur kurz, denn Daniel Leiminger gelang ebenfalls vom Punkt der 2:2-Ausgleich. Der weitere Spielverlauf konnte mit diesem fulminanten Start nicht mehr mithalten, so blieb es am Ende bei diesem Remis. (dz)

SG Flotzheim-Fünfstetten hat in der zweiten Spielhälfte Glück

Sportclub D.L.P. – SG Flotzheim/Fünfstetten 1:2 (0:2). Die Heimelf erwischte den besseren Start, doch Christoph Ulrichs Schuss aus 20 Metern strich knapp über den Querbalken (17.). Die Gäste agierten dagegen effektiver. Nach einem Eckstoß drückte Elion Shala eine Kopfballverlängerung zum 0:1 über die Linie. Flotzheim blieb vor allem bei Standardsituationen gefährlich und Oliver Wagner erhöhte nach einem Freistoß per Kopf auf 0:2 (35.). Im zweiten Spielabschnitt spielte nur noch der Sportclub. Marco Schmidts Schuss konnte zunächst noch geblockt werden (52.). Doch schon mit der nächsten Aktion fiel der Anschlusstreffer, als Christian Weingärtner aus 20 Metern zum 1:2 traf. Die Gastgeber rannten weiter an und Nico Lutz’ Kopfball verfehlte das Gästetor knapp (67.). Sämtliche Bemühungen der Platzherren um den Ausgleich verliefen in der Schlussphase ohne Erfolg. (rn)