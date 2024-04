SpVgg Brachstadt-Oppertshofen stellt dem Spitzenreiter ein Bein

Überraschung in der A-Klasse West 3: Brachstadt luchste Ligaprimus Tapfheim drei Punkte ab. Der TSV Bäumenheim ging mit 2:9 unter, während Fatih Spor siegte.

Ausgerechnet im Derby gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen ließ A-Klassen-Tabellenführer Tapfheim Punkte liegen. Kein größeres Problem allerdings, da der Vorprung auf Verfolger Lutzingen immer noch fünf Punkte beträgt. Fatih Spor Bäumenheim gewann ebenso wie Marxheim und Mertingen II, während der TSV Bäumenheim in Zusamaltheim gleich neun Gegentore kassierte und 2:9 verlor.

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen - SC Tapfheim 2:0 (0:0). Der SC Tapfheim tat sich schwer und kam nicht zu seinem Spiel. Die Hausherren ließen sich vom Meisterschaftsanwärter nicht abschrecken. Kurz vor dem Pausenpfiff eine gute Chance der SpVgg, doch Tapfheims Keeper Raphael Belli klärte gerade noch, bevor Thomas Eisenbarth einschieben konnte. In der 53. Minute war dieser dann nicht mehr zu halten und verwandelte zur Brachstadter Führung. Tapfheim kam auch weiterhin nicht durch, denn die Hausherren verteidigten geschickt. In der 72. Minute vergab Eisenbarth eine Großchance der SpVgg. Auf der Gegenseite verpasste Fabian Weißenburger die Möglichkeit zum Ausgleich. Tapfheim drückte die Gastgeber in die eigene Hälfte, doch es sollte kein Tor mehr gelingen. Stattdessen machte Brachstadt in der 1. Minute der Nachspielzeit durch ein Tor von Iosif Craciunesc alles klar. Zuschauer: 200. (AZ)

FC Mertingen II - SV Roggden 4:1 (2:0). Der FCM begann stark und ging in der 7. Minute in Führung durch Daniel Dür. Die Gastgeber nutzten ihre Überlegenheit aus, um in der 34. Minute zum 2:0 durch Tobias Hattler zu erhöhen. Roggden gab nie auf und erzielte in der 63. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 durch Felipe Saez Vera. Doch Lukas Gerstner stelle 20 Minuten später den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1. Thomas Wimmer machte mit dem 4:1 in der 90. Minute alles klar. Letztlich ein verdienter Sieg des FCM. Zuschauer: 60. (fcm)

Souveräner Sieg für den FC Marxheim/Gansheim

FC Marxheim/Gansheim - FC Osterbuch 3:0 (1:0). Vor 100 Zuschauern fuhr der FCMG einen souveränen Sieg ein. Spielertrainer Christian Langhammer brachte die Heimelf bereits nach zwölf Minuten in Front. Doch es dauerte bis zur 61. Minute, ehe Nico Zinsmeister auf 2:0 erhöhen konnte. Johannes Volk machte dann per Elfmeter den 3:0-Endstand perfekt (74.). Zuschauer: 100. (AZ)

Samed Yilmaz (Nr. elf) traf für Fatih Spor Bäumenheim gleich doppelt. Foto: Karlheinz Geiger

SG Mödingen/B.-Finningen - Fatih Spor Bäumenheim 1:3 (0:2). Ivan Stiglec brachte die Bäumenheimer nach 29 Minuten in Führung, ehe Samed Yilmaz per Elfmeter noch vor dem Halbzeitpfiff auf 0:2 erhöhte. Letzterer sorgte dann auch für das 0:3 (53.). Zwei Minuten später gelang den Hausherren durch Fabian Spegel noch der Anschlusstreffer, für mehr reichte es aber nicht mehr. Zuschauer: 120. (AZ)

VfL Zusamaltheim - TSV Bäumenheim 9:2 (4:1). Beim drittplatzierten VfL Zusamaltheim gingen die Bäumenheimer mit 2:9 unter. Bereits in der 9. Minute eröffnete Fabian Rau den Torreigen per Elfmeter zur 1:0-Führung. Nur eine Minute später glich Danijel Vrbanec aus. Doch Alexander Kitzinger (32.), Martin Lutz (42.) und erneut Rau (45.+1) besorgten die 4:1-Pausenführung der Gastgeber. Diese gingen auch danach nicht vom Gas. Lediglich André Lackner erzielte noch einen Treffer für die Gäste (49.). Lucas Krüger (47., 72.), Rau mit seinem Tor zum Hattrick (57.), Christian Pessinger (60.) und Manuel Reiter (87.) sorgten für den überdeutlichen 9:2-Endstand. Zuschauer: 90. (AZ)