TSV Rain II will Kampf- und Laufbereitschaft zeigen

Plus Die Rainer U23 erwartet in Horgau eine schwierige Partie – doch Trainer Johannes Hanfbauer hat einen Plan.

Weiterhin auf einem Abstiegsrelegationsplatz in der Bezirksliga Nord steht die zweite Fußballmannschaft des TSV Rain. Das Team holte im letzten Spiel der Hinrunde am vergangenen Wochenende einen Punkt bei Aufsteiger SV Holzkirchen (3:3). „Nach der Führung zum 3:2 haben wir einfach verpasst, den Deckel drauf zu machen, und Holzkirchen hat zum Schluss schwer gedrückt“, erklärt Trainer Johannes Hanfbauer. Für ihn wäre ein Sieg in Holzkirchen eine gute Chance gewesen, an den Mannschaften vor dem TSV dranzubleiben. Darum geht es auch im kommenden Spiel gegen den FC Horgau (Sonntag, 15 Uhr).

Zum Rückrundenstart gibt es direkt ein richtungsweisendes Duell für die Rainer Mannschaft. Horgau konnte nach vier Niederlagen in Folge gegen den FC Günzburg mit 2:1 gewinnen und den Abstand auf den TSV Rain II auf sechs Punkte ausbauen. „Gegen Horgau ist es sehr unangenehm zu spielen. Es wird ein Kampfspiel und wir müssen dieses auch annehmen. Es geht darum, Kampf- und Laufbereitschaft zu zeigen“, so Hanfbauer. Mit einem Sieg könnte Rain wieder an die Nicht-Abstiegsplätze heranrücken. Horgau kann sich im Gegenzug aber auch absetzen. „Das Spiel wird sehr wichtig, da es eine große Chance für beide Teams ist. Wir müssen als Gruppe eng zusammenarbeiten“, erklärt der Rainer Trainer.

