VSC Donauwörth klettert in der Tabelle

Die Donauwörther Handballerinnen triumphieren 27:20 gegen den BHC Königsbrunn. Die Herren unterliegen klar dem TSV Meitingen. Das Spiel zeigt, dem Team fehlt derzeit eine entscheidende Eigenschaft.

Die Handballerinnen des VSC Donauwörth haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen wichtigen Erfolg einfahren können. Sie schlugen die direkte Konkurrenz des BHC Königsbrunn 09 mit 27:20 und konnten diese somit in der Tabelle überholen.

Weniger gut lief es für die Bezirksliga-Herren des VSC. Die Donauwörther konnten ihren Negativlauf beim TSV Meitingen nicht stoppen und unterlagen am Ende deutlich.

Männer, Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Meitingen 30:22 (13:10). Von Beginn an merkte man den VSC-Spielern an, dass ihnen in der aktuellen Phase das Selbstverständnis in den eigenen Aktionen fehlt. So dauerte es beispielsweise über sechs Minuten, bis ihnen ein Treffer gelang (2:1). Im Laufe des ersten Durchgangs konnten sie sich zwar etwas steigern, mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich sprang jedoch nicht heraus (5:5). Denn auch weiterhin spielten sich die Meitinger ihre Chancen konsequenter heraus und gingen erneut in Führung (13:9). Dass es in den fünf Minuten vor der Pause nicht noch deutlicher wurde, war einer geschlossen arbeitenden Donauwörther Defensive zu verdanken (13:10).

Nach dem Seitenwechsel verpasste es der VSC allerdings daran anzuknüpfen. Zu häufig kam man nun einen Schritt zu spät, weshalb die Gastgeber zu einigen Siebenmetern kamen. Da der Knoten im Donauwörther Angriff zudem nicht platzte, zog der TSV allmählich davon (23:16). Durch eine darauffolgende Auszeit wollte der VSC deshalb die letzte Chance auf eine Aufholjagd nutzen und fortan mit mehr Tempo und Risiko agieren. Dies führte jedoch auch zu Hektik und überhasteten Einzelaktionen, was mit Gegenstoßtoren bestraft wurde (29:20). Somit blieb eine spannungsgeladene Schlussphase schließlich aus und der VSC ging als enttäuschter Verlierer vom Platz (30:22).

VSC Donauwörth: Habermann, Lucic (im Tor), Metzger, Fischer, Triebel (5/2), Veljovic (1), Marb (3), Kreher (7), Fieger (3), Siemon (3), Braun.

VSC-Handballerinnen bleiben gegen Königsbrunn fokussiert

Frauen, Bezirksliga VSC Donauwörth – BHC Königsbrunn 27:20 (13:9). Der bessere Start gelang direkt den Donauwörtherinnen. Aus einer kompakten Defensive heraus machten sie es ihren Gegnerinnen sehr schwer und konnten sich früh absetzen (7:1). Auch wenn diese daraufhin ebenfalls besser in die Partie kamen, blieb man aufseiten des VSC weiterhin fokussiert und konnte den Vorsprung halten (12:6). Erst kurz vor der Halbzeit schlichen sich dann kleine Unkonzentriertheiten ein, wodurch die Gäste vor dem Seitenwechsel noch etwas verkürzen konnten (13:9).

Im zweiten Durchgang sah es im Anschluss zunächst kurz nach einer Aufholjagd der Königsbrunnerinnen aus, die energisch aus der Pause kamen (16:14). Davon ließen sich die Hausherren jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Durch Tore von Orsolya Grießmeier und Renata Szuecsi konnten sie nämlich an die wieder stärker werdende Abwehrleistung anknüpfen und die Gäste zu einer Auszeit zwingen (21:15). In der restlichen Spielzeit agierten die VSC-Spielerinnen in Folge abgeklärt und konnten mit dem gewonnenen Selbstvertrauen nach jedem Gegentreffer konsequent wieder vorlegen.

Da die Partie in den Schlussminuten annähernd entschieden war, blieb ein letztes Aufbäumen des BHC schließlich aus und die Donauwörtherinnen konnten einen verdienten Heimsieg feiern (27:20). (AZ)

VSC Donauwörth: Espach (im Tor), Cierpial, Grießmeier (8/1), Csiszàr (1), Glashauser (4), Schiffelholz (1), Szuecsi (12/1), Braun (1).