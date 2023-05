Landkreis Donau-Ries

Kreisliga Nord: Abstiegskrimi für Riedlingen in Kicklingen

Plus Unten wird es eng in der Kreisliga Nord: Die Plätze 13 und sieben trennen nur drei Punkte. Die SG FSV Buchdorf/Daiting hofft derweil auf die perfekte Heimbilanz.

Von Patrick Widinger, Patrick Widinger, Thomas Unflath

Die Kreisliga-Fußballer des Aufsteigers Riedlingen können beim direkten Konkurrenten Kicklingen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Buchdorf/Daiting will die perfekte Heim-Saison.

TSV Oettingen – SV Donaumünster-Erlingshofen (Samstag, 15.30 Uhr)

Donaumünster steht als Absteiger seit vergangenem Sonntag fest. „Nach der schlechten Hinrunde wussten wir, dass wir eine außergewöhnliche Frühjahrsrunde spielen müssen. Wir haben uns definitiv gesteigert und hätten auch viel mehr Siege verdient. Leider waren es am Ende zu viele Unentschieden“, sagt Spielertrainer Jürgen Sorg, der dem Verein auch in der kommenden Saison als spielender Coach erhalten bleibt. „Wir sind natürlich enttäuscht, aber so wie es aussieht, bleibt die Mannschaft zusammen und in der neuen Saison greifen wir wieder voll an.“ Am Sonntag geht es gegen Oettingen: „Nach dem Abstieg ist es nicht einfach, aber hängen lassen wollen wir uns nicht. Für Fans und Verein wollen wir versuchen, beide ausstehenden Spiele zu gewinnen.“

