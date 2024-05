Landkreis Donau-Ries

06.05.2024

Verteidigung als großes Manko des FC Mertingen II

Der FC Mertingen II (in Weiß) verlor gegen Mödingen. Foto: Karlheinz Geiger

Plus Der FC Mertingen II verliert 1:3 und fällt in der Tabelle der A-Klasse West 3. Tapfheim gelingt nur Remis. TSV Bäumenheim landet Befreiungsschlag, Kantersieg für Brachstadt.

Wird es für den SC Tapfheim noch einmal knapp? Drei Punkte liegt das Jall-Team nun vor Verfolger Lutzingen/Unterliezheim. Gegen Osterbuch reichte es für den SCT nur zu einem 1:1, während der Verfolger mit 3:0 in Zusamaltheim erfolgreich war. Ein Kantersieg glückte der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen mit dem 7:0 über Schlusslicht Roggden. Auch Bäumenheim (2:0-Erfolg in Mörslingen) und der FC Marxheim/Gansheim (5:1-Sieg in Steinheim) waren erfolgreich.

FC Mertingen II – Mödingen/Finningen 1:3 (0:1). Bester Mann auf dem Spielfeld war Andreas Richter. Er erzielte alle drei Treffer für Mödingen/Finningen. Richter traf in der 38., 52. und 88. Minute. Die Mertinger hatten der Offensive der Gäste nichts entgegenzusetzen. Damit kassierte FCM II bereits 52 Gegentore. In der 90. Minute glückte Thomas Wimmer mit einem Strafstoß-Tor der Ehrentreffer. Zuschauer: 65. (sa)

