Straßenstreit: Tapfheims Bürgermeister Malz spricht von "Manipulation"

Plus Karl Malz unterstützt im Vorfeld des Bürgerentscheids in Buttenwiesen den dortigen Rathauschef Hans Kaltner. Die Gegner des Straßenbaus kritisiert er scharf.

Mit Verwunderung“ registriert Tapfheims Bürgermeister die Aussagen der Gegner des Ausbaus der Straße zwischen Buttenwiesen und Donaumünster. „Mit Halbwahrheiten und Polemik werden die Menschen verunsichert“, bedauert der Politiker. Malz spricht im Vorfeld des Bürgerentscheids am kommenden Sonntag in Buttenwiesen von dem Versuch, „Bürgerinnen und Bürger zu manipulieren“.