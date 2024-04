Tapfheim

Demonstration gegen "Putin-Freunde" in Tapfheim

Unter dem Motto "Kein Platz für Putin-Freunde und Menschenfeinde" fand am frühen Sonntagabend in Tapfheim eine Demo gegen eine Veranstaltung des AfD-Landtagsabgeordneten Ulrich Singer statt.

Plus Nach der Russland-Reise des AfD-Landtagsabgeordneten Ulrich Singer protestiert ein Bündnis gegen seinen Vortrag in Tapfheim.

Von Wolfgang Widemann

Die umstrittene Reise von drei Landtagsabgeordneten der AfD aus Bayern nach Russland hat nun zu einer Demonstration in Tapfheim geführt. Dort berichtete der in Donauwörth wohnhafte und für den Wahlkreis Dillingen/Augsburg-Land im Landtag sitzende Ulrich Singer am frühen Sonntagabend im Gasthof Adler über seine Beobachtungen bei der Präsidentschaftswahl in dem diktatorisch von Wladimir Putin regierten Staat. Vor dem Lokal protestierten rund 30 Personen unter dem Motto "Kein Platz für Putin-Freunde und Menschenfeinde".

Singer hielt sich für mehr als zwei Wochen in Russland auf. Er war von der "Bürgerkammer der Russischen Föderation" eingeladen worden, um die Wahl zu beobachten, die nach demokratischen Gesichtspunkten eine Farce war. Im Rahmen der Reise gab Singer auch ein Interview für den EU-weit inzwischen abgeschalteten russischen Propaganda-TV-Sender RT Deutsch.

