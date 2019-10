vor 56 Min.

Abbiegender Lkw-Fahrer beschädigt ein Auto

Brummi-Fahrer holt zu weit aus: 5000 Euro Schaden.

5000 Euro Sachschaden meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Montag gegen 9.55 Uhr bei Mering ereignete. Demnach befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Seat die Bundesstraße 2 von Merching her kommend. Sie wollte nach links auf die Staatsstraße 2380 in Richtung Königsbrunn abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Derweil bog ein 25-Jähriger mit seinem Lkw von Königsbrunn her kommend in zu weitem Bogen nach rechts auf die B2 ein. Der Lkw kollidierte mit dem Seat und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

