Corona legt den Alltag in Aichach-Friedberg lahm

Wegen Corona werden immer mehr Termine abgesagt, darunter die Podiumsdiskussion in Mering und der Marktsonntag in Friedberg. Wirte befürchten Einbußen.

Von Anja Dondl, Isabelle Sasse und Ute Krogull

Corona hat immer stärkere Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Landkreis. Das Gesundheitsamt hat drei erkrankte Personen gemeldet – eine im Raum Friedberg, eine im Raum Affing, eine im Raum Aichach. Hierzu gab es am Mittwoch bis Redaktionsschluss keine neuen Nachrichten, doch dafür erreichten immer mehr Meldungen über Veranstaltungsabsagen die Redaktion.

Dazu zählt auch die Podiumsdiskussion „Forum live“ unserer Redaktion mit den Meringer Bürgermeisterkandidaten, die für Mittwochabend angesetzt war. Unser Unternehmen kommt mit seiner Entscheidung seiner Fürsorgepflicht nach, zumal das Robert Koch-Institut mittlerweile rät, von Sozialkontakten so weit wie möglich abzusehen. Ein Corona-Patient stammt aus dem Raum Friedberg. Bürgermeister Roland Eichmann sagt zu der Entwicklung: „Die Stadt Friedberg steht mit dem Landratsamt und dem Gesundheitsamt, bei dem die Verantwortung liegt, in Kontakt. Wir begleiten die Situation aktiv und bereiten uns auch vor auf Veränderungen der dynamischen Lage.“

Corona: Wahllokale in Friedberger Altenheimen geschlossen

Am Mittwochnachmittag erreichte die Stadt außerdem die Meldung, dass Wahllokale in Seniorenheimen nicht zur Verfügung stehen werden. „Wir suchen dafür Ersatz“, so Stadtsprecher Frank Büschel. Die Absagequote von Wahlhelfern wegen Krankheit sei dieses Mal höher als sonst, Absagen aus Furcht vor Corona seien aber bisher keine bekannt. Auch der Wahlabend in der Mensa wurde bisher nicht abgesagt. Die Wahlveranstaltung des Landkreises im Landratsamt ist dieses Jahr wegen Corona nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Stadt Friedberg hat sich aber entschlossen, den Marktsonntag am 29. März abzusagen; auch viele weitere Veranstaltungen sind betroffen. Soweit möglich, sollen in Absprache mit den Veranstaltern Nachholtermine vereinbart werden. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes haben die Schulleitungen der weiterführenden Schulen gemeinsam entschieden, das Informationsveranstaltungen zum Übertritt nicht stattfinden.

Auch für die Gastronomie bedeutet Corona einen herben Schlag. Christian Baumüller, Wirt des Andechser in Mering, betont, er habe bis Montag noch nicht viel davon gemerkt. Seit Mittwoch seien die Folgen für sein Lokal aber „brutal“ spürbar. „Normalerweise haben wir täglich 40 bis 50 Mittagessen, heute erst acht“, beklagt der Wirt. Zwei Großveranstaltungen seien bis zum Mittwochmittag abgesagt worden. Wenn das so weitergeht, befürchtet Baumüller Umsatzeinbrüche von 30 bis 40 Prozent.

Ähnliches berichtet Stefan Fuß, Chef des Gasthauses Goldener Stern in Rohrbach. „Direkt im Gasthaus sind die Auswirkungen noch nicht spürbar, außer Haus aber dafür umso mehr“, erklärt Fuß, der auch einen Cateringservice betreibt. Im Gasthaus seien zwar Reservierungen storniert worden, die Lücken in den nächsten zwei Wochen könnten aber durch nachkommende Anfragen wieder gefüllt werden. Problematisch sei für Fuß momentan hauptsächlich das Catering. Vier Großveranstaltungen in München und Augsburg haben ersatzlos storniert. Außer Haus erwartet der Besitzer Umsatzeinbrüche von mehr als 30 Prozent.

Kühners Landhaus in Kissing: 25 Prozent Einbußen

Andreas Kühner, Inhaber von Kühners Landhaus in Kissing, klagt ebenfalls über ausbleibende Kundschaft. „Wir rechnen mit Umsatzeinbrüchen von 20 bis 25 Prozent.“ Allein am Mittwoch sind bei ihm zwei Absagen für Großveranstaltungen eingegangen und auch mittel- und langfristige Reservierungen bleiben aus.

Die Kosten bleiben ihm zufolge trotzdem gleich, schließlich gebe es Personalkosten, die Gastwirte nicht einfach streichen können. Kühner hofft auf Unterstützung vom Freistaat. In seinen Augen wären Liquiditätshilfen und andere Fördermaßnahmen lebenswichtig.

Andrea Massoud, der Wirt des Gambrinus-Kellers in Friedberg, hat noch keine solchen Probleme. Momentan sei die Lage „noch okay“, er merke noch nichts von Umsatzeinbrüchen. Aber auch er sagt: „Schau ma’ mal“. Seine Hoffnungen für nächste Woche sind bescheiden.

