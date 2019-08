Erste Ergebnisse für Merchinger Mandichosee liegen vor

Plus Zwei Hunde starben am Sonntag nachdem sie im Wasser der Badebucht waren. Am Montagvormittag ist der Mandichosee noch gesperrt. Obduktion der beiden verendeten Tiere steht noch aus.

Baden verboten. Die flüchtig aufgestellten Schilder am Mandichosee zwischen Merching und Königsbrunn sollen Badegäste davon abhalten, dort zu schwimmen. Am Sonntagnachmittag starben zwei Hunde, die kurz vorher im Wasser am Ostufer des Sees waren. Nach dem Bad zeigten die Hunde starke Krankheitssymptome und wurden sofort versorgt. Doch alle Hilfe kam zu spät, den Tieren konnte nicht mehr geholfen werden. Die Polizei wurde verständigt und die Beamten entschieden, nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt, dass die Badebucht gesperrt wird. Zunächst wurde vermutet, dass auch eine Belastung mit Blaualgen für die Krankheitssymptome der Tiere verantwortlich sein könnten. Doch nun gibt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine erste Entwarnung.

„Die am Sonntag vorgenommenen Proben zeigen keine Auffälligkeiten“, informiert Biologin Sophie Schumann. Auch am Montag waren Vertreter der Behörde vor Ort. „Unsere Analyse ergab,. dass das Wasser mit wenigen sogenannten Fadigen Grünalgen belastet ist, diese sind jedoch nicht gesundheitsgefährdend“, so die Biologin weiter. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg entnahm eine weitere Probe, wie Pressesprecher Wolfgang Müller mitteilt. „Wir warten jedoch noch auf Ergebnisse und deshalb ist der See auch noch nicht für die Badegäste freigeben“, sagt Müller.

Ob die Kadaver der Hunde obduziert werden, hänge ganz vom Ergebnis der Wasserproben ab. „Bestätigt sich auch bei uns kein Befall von Blaualgen, werden wir in Abstimmung mit den beteiligten Behörden, die Hunde zur weiteren Untersuchung ins Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim bringen“, informiert Müller. Bis auf Weiteres ist der Mandichosee am Ostufer für Badegäste gesperrt.

Enten und Schwänen geht es am Mandichosee gut

Der Bade- und Wassersportbereich war am Montag wie leergefegt. Nur vereinzelt kamen Gäste an den See, wie die Surfschüler zu ihrem Kurs mit „Manni“ Manfred Leupold. Er geht bei dem Verbot kein Risiko für seine Schüler ein, zieht die Theorie vor und geht mit ihnen nicht ins Wasser. Manni rätselt, ob nicht die Hunde etwas ganz anderes erwischt hääten. Der See sieht für den erfahrenen Wassersportler jedenfalls nicht nach Verunreinigung durch Blaualgen aus. Eine Mutter, deren Kind gerade eine Surfkurs macht, glaubt auch nicht an die Blaualgen: „Ich halte mich natürlich an die Verbotsschilder, aber vielleicht ist die Sperrung nachmittags schon wieder aufgehoben.“

Eine Servicekraft, die im Kiosk bedient, bedauert, dass es für die Hunde schlecht ausgegangen ist. Für den Imbiss befürchtet sie Einbußen: „Die Leute werden wegbleiben.“ Sie hat nicht nur über den Verdacht gehört, sondern auch einiges mitbekommen: Nachdem es den Enten und Schwänen offensichtlich gut geht und auch die Fischer auf dem See sind und keine toten Fische herumschwimmen, glaubt sie nicht daran, dass es eine Alge war, die an dem Tod der Hund schuld war: „Es sind doch immer wieder Tests zur Wasserqualität durchgeführt worden - und der Mandichosee war immer einer der saubersten in der Gegend - das passt irgendwie nicht.“ Sie hat gesehen, dass einer der Hunde in der Badebucht, der andere wohl im Bereich der Anlegestelle nah am Kiosk im Wasser war - und auch das riesige Polizeiaufgebot mit drei Wagen, die Feuerwehr, die Proben entnommen hat. Auch eine Hundehalterin aus Ried, die oft mit ihrem Labrador am Mandichosee eine Runde dreht, hat von dem Vorfall nichts mitbekommen, aber ihren Hund aufgrund der Verbotsschilder angeleint. Dass ein See von der gefährlichen Alge kontaminiert werden kann, kennt sie aus Holland. Sie achtet immer besonders darauf, dass ihr Hund nichts gefährliches erwischt - vor allem keine Giftköder.

Bürgermeister Martin Walch lässt sich nicht nehmen, persönlich immer wieder nach dem Stand am See zu sehen - und nimmt sich auch für die Fragen der Passanten Zeit. „Es ist wie es ist. Wasserwirtschaftsamt und Polizei sind involviert und wir müssen abwarten, was die Ergebnisse bringen.“ Er ist froh, dass Wasserwacht, Polizei, Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt so gut zusammenarbeiten. „Wir hoffen natürlich, dass unser beliebter Badesee bald wieder für die Öffentlichkeit freigeben werden kann.