Gesundes aus dem Wittelsbacher Land auf dem Mittagstisch

Plus Die Stadt Friedberg arbeitet neue Ausschreibungskriterien für das Catering an Schulen. Skeptiker befürchten, dass die Preise steigen und die Eltern abspringen.

Regional und biologisch erzeugte Lebensmittel sollen künftig für die Mittagsverpflegung an den Schulen verwendet werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die gemeinsame Fraktion von ÖDP, FDP und Parteifreien Bürgern im Friedberger Stadtrat. Doch lässt sich das in der Praxis umsetzen? Im Landkreis-Süden wird das Thema bislang sehr unterschiedlich gehandhabt.

Das Paartal ist seit 2019 eine der neuen Ökomodellregionen in Bayern. Ziel des Projektes ist es, Produktion und Absatz vom heimischen biologischen Lebensmittel zu fördern. Aus Sicht von Hubert Nießner (ÖDP) ist es dazu wichtig, deren Verwendung in Kantinen und Gastronomie auszubauen. Die Stadt Friedberg habe eine wichtige Rolle und eine Vorbildfunktion bei der Mittagsverpflegung an den Schulen, findet er.

Der Preis spielt für Eltern eine große Rolle

Bereits bei der letzten Ausschreibung für das Schulcatering gab es neue Bewertungskriterien. Neben dem Preis (75 Prozent) spielen auch Regionalität (15 Prozent) und Saisonalität (10 Prozent) der Zutaten eine Rolle bei der Auftragsvergabe. Das Essen für die Mensa der Grund- und Mittelschule liefert die Fernküche Forster aus Augsburg, alle anderen Schulen werden von der BeiPaul GmbH der Diakonie Augsburg zubereitet.

Laut Kommunalreferent Wolfgang Basch ist es zwar sicher sinnvoll, bei der nächsten Ausschreibung auch den Bio-Anteil positiv zu berücksichtigen. Allerdings hänge die Akzeptanz bei den Eltern nicht nur von der Qualität, sondern primär vom Preis ab, so Basch. Bereits jetzt bezuschusst die Stadt jedes Gericht: Der den Eltern in Rechnung gestellte Preis liegt bei 3,30 Pro Tag, tatsächlich fallen aber Kosten von 4,50 Euro an. Höhere Anforderungen an die Essensqualität hätten höhere Preise zur Folge, die entweder an die Eltern weitergegeben oder durch Zuschüsse finanziert werden müssten.

Was sagen die Friedberger Schulleiter dazu?

Skepsis herrschte darum auch bei den Stadträten im Ausschuss für Soziales, Bildung und Integration. „Das würde unseren Kindern guttun“, sagte Herta Widmann (CSU), „die Frage ist aber, ob sie das essen.“ Wally Walkmann (SPD) fürchtete, dass die Kinder zu heikel sind. „Wenn alles zurückgeht, hat es auch keinen Sinn.“ Kommunalreferent Basch berichtete von Gesprächen mit den Schulleitern. Dort sei man froh, wenn die Kinder überhaupt etwas essen.

Johanna Hölzl-Dibba (Grüne verwies auf Umfragen, dass die meisten Eltern bei einer besseren Qualität zu höheren Preisen mitgehen würden. „Bio ist wichtig und gesund“, sagte Elisabeth Micheler-Jones (Parteifreie Bürger). Sie verwies auf das Projekt „Na(h)gut“, das die Stadt mit über 20000 Euro im Jahr fördert. „Wir können nicht die Kinder auf die Biobauernhöfe schicken und hier nichts machen“, sagte sie.

Die Stadträte kamen überein, dass gemeinsam mit der Ökomodellregion ein Konzept für die Schulverpflegung entwickelt werden und im Herbst vorgestellt werden soll. Eine Entscheidung drängt nicht, da das Catering zuletzt ab dem Schuljahr 2017/18 für den Zeitraum von vier Jahren ausgeschrieben wurde.

Mering gibt ein gutes Beispiel

Mit gutem Beispiel voran geht die Gemeinde Mering bei den Kindertageseinrichtungen, für die das Mittagessen von Caterern aus der Umgebung geliefert wird. „Beide Essenslieferanten werben mit täglicher frischer Zubereitung und der Verarbeitung mit Bioprodukten“, sagt Sandra Schäffler von der Verwaltungsgemeinschaft. In einem gemeindlichen Kindergarten werde selbst gekocht und in den Sommermonaten würden dazu die Produkte aus einem nahe gelegenen Heimgarten mit frischem saisonalem Gemüse zubereitet. „Die weiteren benötigten Lebensmittel kaufen wir, soweit wie möglich, bei den örtlichen Bauern oder Zulieferern.“

Am Meringer Gymnasium werden dagegen keine Bioprodukte verwendet – dies würde die Preise noch einmal deutlich erhöhen“, sagt der stellvertretende Schulleiter Florian Horak. Das Essen liefert das Unternehmen Breakx. Dessen Geschäftsführer Peter Döhner betone, dass die verwendeten Produkte keine Zusatzstoffe enthalten. „Allein das stellt ihn wohl immer wieder vor eine große Herausforderung“, sagt Horak.

Auch in Kissing wird Bio ein Thema

Weder bio noch regional ist das Essen an der Grund- und Mittelschule in Kissing, auch der Caterer kommt von außerhalb. „Die Firma Sander hat aber hochwertige Lebensmittel zugesagt, welche mit Sicherheit auch geliefert werden“, sagt Bürgermeister Reinhard Gürtner und fügt hinzu: „Bei einer künftigen Vergabe wird es sicher Thema sein, Bio- beziehungsweise regionale Produkte in der Mensa zu verarbeiten.“

