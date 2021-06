Mehrere Verletzte nach Unfall: Vier Autos krachen auf B2 ineinander

Eine Autofahrerin will zwischen Merching und Steinach von der B2 abbiegen. Das löst eine Kettenreaktion aus. Drei Verletzte werden ins Krankenhaus gebracht.

Auf der B2 zwischen Merching und Steinach sind am Montag vier Autos in einen Unfall verwickelt worden. Gegen 16.20 Uhr wollte eine 47-Jährige mit ihrem Skoda links in einen Feldweg einbiegen und bremste deshalb. Sie war in Richtung Merching unterwegs. Hinter ihr fuhr eine Porsche-Fahrerin, die das Bremsen zu spät bemerkte und auf den Skoda auffuhr.

Dadurch wurde dieses Auto in die hintere linke Seite eines BMW gedrückt, der gerade auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der BMW drehte sich um die eigene Achse und schleuderte in ein angrenzendes Feld. Hinter dem BMW fuhr eine 21-Jährige, die mit ihrem Mitsubishi in den Skoda prallte, der zwischenzeitlich auf der Gegenfahrbahn gelandet war. Laut Polizei konnte die junge Frau dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen.

Unfall bei Merching: Rettungshubschrauber fliegt Verletzte in Uniklinik

Die Porsche-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde ins Krankenhaus in Friedberg gebracht. Die Skoda-Fahrerin wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Augsburger Universitätsklinik gebracht. Dorthin kam auch die Mitsubishi-Fahrerin. Sie war mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. Der 42-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Steinach und Merching. An der Unfallstelle war Öl ausgelaufen, die Straßenmeisterei Gersthofen stellte entsprechende Warnschilder auf. Auf der B2 kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen, aber gegen 18.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 51.000 Euro. (AZ)

