Ärger mit Schulen: Das sind die Spielregeln für Merings neues Basketballfeld

Plus Die Anlage beim Meringer Schulzentrum stand lange auf der Wunschliste. Doch seit der Freigabe im Mai dieses Jahres gibt es hier immer wieder Probleme.

Mit dem Bau der Eduard-Ettensberger-Halle verschwand das Basketballfeld, auf einen Ersatz mussten die Meringer lange warten. Seit Herbst 2020 ist nun das neue Streetballfeld zwischen Gymnasium und Realschule fertiggestellt. Aufgrund der Lage kommt es jedoch immer wieder zu Konflikten – unter anderem zwischen den jugendlichen Nutzern und den benachbarten Schulen. Mehrmals war sogar die Polizei vor Ort und verwies Jugendliche, die dort spielten, von dem Platz.