Werden Aichach oder Friedberg Corona-Modellstädte?

Plus Nach Ostern wird Ministerpräsident Söder verkünden, ob bayerische Städte Modellstädte nach Vorbild von Tübingen werden. Was ist mit Aichach oder Friedberg?

Acht bayerische Städte könnten nach den Osterferien zu Modellstädten in der Pandemie werden. Das Konzept lautet, verkürzt gesagt, mehr Öffnungen, aber auch mehr Testen. Die Städte sollen zwischen 10.000 und 100.000 Einwohner und eine stabile Inzidenz um die 100 haben. Friedberg und Aichach kämen also beide infrage.

Beide Städte haben sich nicht beworben. Das sagte Landrat Klaus Metzger am Mittwoch beim wöchentlichen Pressegespräch zum Thema Corona. Landkreise seien nicht angefragt gewesen. "Ob es etwas wird, steht ohnehin in den Sternen." Angesichts steigender Zahlen könnte die Landesregierung die Idee auch wieder kippen, wie Ministerpräsident Markus Söder bereits angedeutet hat. Das Tübinger Modell steht auf der Kippe.

Augsburg durfte nicht Modellstadt werden

Die Stadt Augsburg war vergangene Woche mit ihrem Anliegen gescheitert. Großstädte seien für solche Modelle grundsätzlich nicht geeignet, so Söder. Im Rahmen des Projekts werden zum Beispiel Geschäfte, Lokale und kulturelle Einrichtungen wieder stärker geöffnet. Voraussetzung für einen Besuch ist ein aktueller negativer Corona-Test.

Eine weitere Voraussetzung, um Modellstadt zu werden, ist ein digitales Kontaktmanagement, zum Beispiel durch die Luca-App, die auf dem Scannen von QR-Codes basiert. Diese wollte der Landkreis Aichach-Friedberg so bald wie möglich einführen, und zwar in Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Augsburg. Allerdings habe man mittlerweile von der Regierung von Schwaben die Nachricht bekommen, dass der Freistaat ebenfalls an einer App zur Kontaktnachverfolgung arbeitet. Wenn diese in einigen Wochen fertig ist, müssen alle Gesundheitsämter sie verwenden.

Aichach-Friedberg setzt Luca-App doch nicht ein

"Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern die Zumutung ersparen, dass sie die App nach wenigen Wochen wieder löschen und eine neue verwenden müssen", so Landrat Metzger. Allerdings fand er die Nachricht selber "unerquicklich", denn: "Wir wären mit der Luca-App schnell am Start gewesen." Der Landkreis Augsburg setzt sie nun ebenfalls nicht ein, die Stadt Augsburg zumindest zeitweise dagegen schon.

