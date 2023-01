Den ORCC Friedberg zieht es "Back to the Roots"

Die Faschingsgesellschaft präsentiert sich in dieser Saison unter dem Motto "Zurück zu den Wurzeln". Die Gäste des Schwarz-Weiß-Galaballs erleben eine spannende tänzerische Reise.

Der wunderschön geschmückte Saal des Gasthauses Metzger wurde am Samstag zu einem wahren Tanztempel. Die Stimmung war ausgelassen, zur Musik der Band "Nightflash" wurde getanzt bis spät in die Nacht. "Uns hat es wieder sehr gut gefallen hier auf dem Schwarz-Weiß-Ball. Immer, wenn der ORCC etwas veranstaltet, sind wir mit dabei. Und das schon seit wir zusammen tanzen“, sagten Johanna Gaugenrieder und Thomas Lachner aus Aichach, die seit acht Jahren beim Tanzsportclub Blau Weiß Rot in Friedberg und der Tanzschule Trautz und Salmen in Augsburg sind. Sie waren die Ersten auf der Tanzfläche und gehörten zu den Letzten. Mit ihrem Freundeskreis genossen sie den Abend: Endlich durften sie wieder tanzen und miteinander feiern.



Diesmal war mehr Platz auf dem Tanzparkett in Wulfertshausen, weil die Tische nicht ganz so voll besetzt waren wie früher. Denn auch der Ottmaring-Rederzhausener Carnevalsclub (ORCC) hat in der coronabedingten Zwangspause Federn lassen müssen. Galt vorher das Motto „Höher, schneller, weiter“, so musste der Faschingsverein erfahren, dass nun viele Veranstaltungen in einem kleineren Rahmen stattfinden. „Was können wir tun, um dem entgegenzuwirken?“, fragte ORCC-Präsident Markus Nowak. Die Antwort liege, so wies er hin, in der Geschichte des Vereins. Am Anfang habe die Absicht gestanden, Freude zu bereiten und Freude zu haben, gemäß dem Motto „Mit Frohsinn und Humor!“. Daran habe sich bis heute nichts geändert, zumal unterhaltsame Showprogramme schon früher in schweren Zeiten ein wenig Ausgleich schaffen konnten.

18 Bilder Die besten Fotos vom Schwarz-Weiß-Ball des ORCC Friedberg Foto: Sabine Roth

Diese Überlegungen führten zum aktuellen Motto "Back to the Roots - zurück zu den Wurzeln". "Wir wollen nicht unser Programm präsentieren, nein, wir wollen mit unserer Darbietung unser Publikum charmant unterhalten und mit unserem Publikum gemeinsam die unbeschwerte Faschingszeit in vollen Zügen feiern. Lassen Sie sich verzaubern, der Faschingsverein ORCC-Friedberg steht bereit“, so Nowak, der sich sehr über die gute Stimmung der 100 Gäste im Saal freute. Und sie erlebten trotz allem eine glamouröse Show und einen tollen Abend. Die ehrenamtlichen Organisatoren des Faschingsvereins hatten alle Hände voll zu tun. Wer wollte, konnte die vergangenen 42 Jahre Revue passieren lassen und sich alle Mottos und Orden ansehen, die an einem Tisch ausgelegt waren. Sie waren vom ORCC aus dem Archiv geholt und hier zusammengestellt worden.

Schon am Eingang wurde jede Dame von den Gardemädchen mit einer roten oder lachsfarbenen Rose empfangen. Nach der ersten Tanzrunde wurde der Galaball von der Garde eröffnet. Ein Prinzenpaar gibt es in dieser Saison nicht, weil die weibliche Begleitung aufgrund ihres Studiums hatte absagen müssen. Bewusst hat sich der ORCC deshalb für Zeremonienmeister entschieden, die dieses Mal zahlreiche Orden überreichten. Die zwei Urgesteine Reinhold Korper und Bernd Aichele schlüpften gerne in diese Rolle.

Viele Unterstützer und Stadträtinnen erhielten Orden, hier bekommt Ulrike Sasse-Feile von den Zeremonienmeistern Bernd Aichele (links) und Reinhold Korper einen überreicht. Die Gardemädchen Hannah Wollrab (links) und Laura Haase holten sie dafür auf die Tanzfläche. Foto: Sabine Roth

Bürgermeister Roland Eichmann bekam wie immer den ersten Orden überreicht und ließ sich freudestrahlend von den charmanten Tänzerinnen zurück an seinen Tisch begleiten. Viele weitere Orden gingen an die anwesenden Stadträte, Unterstützerinnen und Helferinnen.

Höhepunkt des Abends war die Mitternachtsshow der Passionate Skippers des FC Stätzling. Nächste Woche starten sie wieder in die Wettkampfsaison, erzählte Judith Saul, eine der Leistungssportlerinnen. Die Stätzlinger Rope Skipper konnten mit dem schwersten Freestyle Gold holen beim European Open Tournament in Bratislava im Sommer 2022. Beim Schwarz-Weiß-Ball traten sie nur zu fünft auf, bei den Kinderbällen des ORCC sind die Jüngeren dann mit vertreten. Und die sind schon alle ausverkauft. "Wir haben noch einen fünften Ball ins Leben gerufen, bei dem aber auch innerhalb von 24 Stunden alle Karten weg waren. Jedes Kind bekommt bei uns einen Krapfen geschenkt, das ist schon etwas Besonderes", freut sich ORCC-Präsident Markus Nowak.

Karten für Prunksitzung 2023 des ORCC Friedberg

Für die Prunksitzung, die am 17. Februar um 20 Uhr in der Gaststätte Etno des FC Stätzling stattfindet, gibt es noch Karten zum Preis von 14 Euro. Mehr unter www.friedberger-prunksitzung.de. Hier werden dann auch "Zwieda und Wurz’n" alias Robert Höck und Veronika Günther wieder mit von der Partie sein, die lustige Geschichten zur Stadt Friedberg auf Lager haben werden.