Der Einzelhandel in Friedberg will weiter die Maskenpflicht

Plus Eine Umfrage des Friedberger Aktiv-Rings ergab eine klare Haltung zum Auslaufen der Corona-Regelungen. Die Geschäftsleute treibt nämlich vor allem eine große Sorge um.

Für Manuel Weindl steht fest: "Die Maskenpflicht muss beibehalten werden", sagt der Innenstadtbeauftragte des Friedberger Aktiv-Rings, der gemeinsam mit seiner Frau ein Handarbeitsgeschäft in der Bauernbräustraße betreibt. Und er weiß mit dieser Forderung viele Einzelhandelskollegen hinter sich.