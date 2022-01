Samstag wieder Impfaktion ohne Anmeldung bei Segmüller

Unkompliziert zur Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung: Am Samstag, 29. Januar, findet wieder eine Corona-Impfaktion beim Möbelhaus Segmüller in Friedberg statt.

Ohne vorherige Terminvereinbarung kann man sich am Samstag, 29. Januar, zwischen 11 und 14 Uhr in dem Zelt auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg impfen lassen. Die Ärztin Dr. Renate Weber und die Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung führen die Impfaktion durch. Die Impfungen starteten vor Weihnachten, weit über 1000 Menschen bekamen hier ihren Piks.

Mittlerweile lasse das Interesse nach, so Gudrun Jansen, Geschäftsführerin der Sozialstation. Man wolle es trotzdem noch einmal versuchen. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Möglich sind die Impfungen ab zwölf Jahren. Mitbringen müssen Impflinge nur Ausweis, Impfausweis und Krankenkarte.