Friedberg

10:39 Uhr

Über 250 Menschen setzen ein Zeichen der Solidarität für die Ukraine

Plus Auf dem Friedberger Marienplatz findet am Samstag eine Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine statt. Die Beteiligung ist groß. Und alle bieten ihre Hilfe an.

Von Andreas Alt

"Stoppt diesen wahnsinnigen Krieg!" Diesen Aufruf von Stadtpfarrer Steffen Brühl haben laut Schätzung der Polizei rund 250 Menschen auf dem Marienplatz vor dem Rathaus unterstützt. Die Betroffenheit über den Angriff Russlands auf die Ukraine war bei der Mahnwache am späten Samstagnachmittag zu spüren. Trotz der Hilflosigkeit dem bis vor Kurzem noch undenkbaren Geschehen gegenüber wurde auch deutlich, dass Friedberg den Ukrainern nach Kräften Hilfe leisten möchte, aber auch, dass das russische Volk für die Eskalation nicht verantwortlich gemacht wird.

