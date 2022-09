Stau nach Unfall auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg

Ein Kleintransporter ist auf der A8 Richtung Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Der Verkehr staut sich.

Der Fahrer eines Lieferwagens hat am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr einen Unfall auf der A8 verursacht. Er fuhr in Richtung Stuttgart, kam zwischen Dasing und Friedberg von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und kippte mit dem Kleintransporter um. Das bestätigt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Siegfried Hartmann.

Unfall auf der A8 heute: Stau zwischen Dasing und Friedberg

Die genaue Unfallursache sei noch zu klären. Am Vormittag kam es lokal zu starkem Regen. Das könne bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben. Unklar sei zum aktuellen Zeitpunkt außerdem, ob der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde. Derzeit sei die rechte Fahrbahn für den Verkehr gesperrt, die Folge ist ein Stau in Richtung Stuttgart. Die Bergungsarbeiten seien im Gange, hieß es am frühen Vormittag.

