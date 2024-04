"Ampel ruiniert die Wirtschaft": Söder kommt zum Meringer Volksfest

Plus Hoher politischer Besuch kam zum letzten Tag des Meringer Volksfestes: In einer launigen Rede teilte Ministerpräsident Markus Söder gegen die Regierung aus.

Pünktlich auf die Minute fuhr Söder am Volksfestplatz vor. Bis er es zu seinem Tisch im Zelt schaffte, verging doch einige Zeit. Neben Merings Bürgermeister Flo­rian Mayer begrüßten ihn fast alle CSU-Politiker des Landkreises wie unter anderem Landrat Klaus Metz­ger, Landtagsabgeordneter Peter To­maschko, sowie Europaabgeord­neter Markus Ferber und Bundes­tags­abgeordneter Hansjörg Durz. Ein Erinnerungsfoto, und dann be­grüßten ihn die Bürgerinnen und Bürger. Die Blaskapelle „Die Hurlacher“ mussten den Bay­erischen Defiliermarsch gleich mehr­mals spielen. Söder nutzte die Gelegenheit, um für die Europawahl Werbung zu machen und kräftig gegen die Ampel-Regierung auszuteilen.

Im Zelt begrüßten ihn noch einmal mal offi­ziell Mayer und Tomaschko. Der Applaus war rie­sig, als Söder die Bühne betrat. In seiner launigen, halbstündigen Rede hielt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer sichtlich bei Laune. Immer wieder erhielt er johlenden Applaus, besonders dann, wenn er die Politik der Ampel-Regierung attackierte. Sö­der streute einige Witze ein, be­kannte, wie „Danke für das große Lob – es war angemessen“ und un­bekannte, wie er Florian Mayer im Schwimmbad eines Luxushotels ken­nengelernt hatte. „In jedem ba­ye­rischen Dorf ist mehr Verstand als im Berliner Regierungs­viertel.“