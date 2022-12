B2 bei Mering-Süd ist nach einem schweren Unfall gesperrt

Am Donnerstagabend kommt es auf der B2 bei der Ausfahrt Mering-Süd zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzen. Die B2 ist gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr auf der B2 bei Mering ereignet. Die Polizei, mehrere Krankenwagen und die Feuerwehren aus Mering und Merching sind vor Ort, um die Verletzten zu versorgen, die Unfallstelle abzusichern und etwa eine Stunde dann später zu räumen.

Wie ein Polizeibeamter am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen mitteilt, war der Fahrer eines weißen Skoda von Mering auf der B2 in Richtung Merching unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 61-jährige Pkw-Lenker auf Höhe der Brücke in der Nähe der Ausfahrt Mering-Süd nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte zunächst den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Autos, das noch rechtzeitig ausweichen konnte. Ein weiterer Pkw-Fahrer hatte keine Chance mehr. Das Auto des Unfallverursachers prallte frontal auf dessen ebenfalls weißen Skoda.

Der Mann, ebenfalls 61 Jahre alt, wurde schwerst verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Thomas Henl, Einsatzleiter und stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Mering, erklärt: "Wir mussten gemeinsam mit den Kollegen aus Merching den Mann mit unseren Gerätschaften herausschneiden."

Aus diesem Fahrzeug mussten die Feuerwehren Mering und Merching einen der Schwerstverletzten mit schwerem Gerät befreien. Foto: Eva Weizenegger

Der Unfallverursacher wurde durch den Frontalzusammenstoß ebenfalls schwer verletzt. Beide Männer wurden mit Rettungswagen ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

B2 bei Mering ist nach Unfall gesperrt

Bis die Unfallstelle geräumt ist, muss die B2 bei Mering-Süd in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (mit cgal)