20:00 Uhr

Der TSV 1862 steht in der Bezirksliga unter Druck

Zwei Tore mussten die Spieler des TSV Friedberg in der Partie gegen Babenhausen einstecken. Nun steht ein Spiel gegen die alteingesessene Bezirksliga-Mannschaft Heimertingen an.

Für Friedberg muss gegen Heimertingen ein Sieg her. Der FC Stätzling kämpft mit Personalsorgen und muss am Samstag zum Spitzenreiter SC Bubesheim.

Von Otmar Selder

Zwei spannende Partien stehen für die Mannschaften der Bezirksligen an. Die Spiele versprechen, die eine oder andere Überraschung zu bieten.

TSV Friedberg – FC Heimertingen Nach der Ernüchterung in Babenhausen (1:2) kommt dem Heimspiel des TSV Friedberg gegen den punktgleichen FC Heimertingen besondere Bedeutung zu. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Da haben die Mannen um Kapitän Marcel Pietruska einiges gutzumachen, wie nicht nur Trainer Ali Dabestani findet. Nachdem man bisher gegen die Spitzenmannschaften jeweils gut ausgesehen hat, glaubten schon viele Fans, dass die „Aktion Klassenerhalt“ wohl kein großes Thema sei.

Friedberg will sich unbedingt drei Punkte holen

Mit Heimertingen kommt eine alteingesessene Bezirksliga-Mannschaft, die in dieser Saison ähnlich wie der TSV 1862 gegen Spitzenmannschaften nur knapp verlor und mit einer starken Abwehr (nur 13 Gegentore) bei vier Unentschieden nur zwei Niederlagen einstecken musste. Gleichwohl: Drei Punkte müssen her, sagt Dabestani. Von Anfang an dagegenhalten ist die Marschrichtung, dann könnte es klappen – aber nur, wenn die Zweikämpfe gewonnen werden, was in Babenhausen ein Manko war. Bujar Bytyqi ist noch ein Spiel gesperrt. Ansonsten sind alle Mann an Bord, weil auch Marco Mladenovic wieder mittrainieren konnte.

SC Bubesheim – FC Stätzling Schade, dass die Stätzlinger zuletzt das Heimspiel gegen Hollenbach nicht gewonnen haben – sonst stünde am Samstag ab 17.30 Uhr ein absolutes Spitzenspiel bevor, wenn Andreas Jenik mit seiner Truppe beim Tabellenführer SC Bubesheim aufkreuzt. Doch trotzdem steckt Pfeffer in dieser Partie. Denn bei einem Dreier von Horn, Süß, Hadwiger und Co. wären die Stätzlinger wieder ein Faktor in der obersten Tabellenregion. Doch das wird schwer. Der Vizemeister der vergangenen Saison und Tabellenführer Bubesheim ist abwehrstark und steht kompakt. Er wird gecoacht vom Spielertrainer David Bulik, der vergangene Saison mit dem Kissinger SC aus der Bezirksliga abstieg.

Allerdings haben die Stätzlinger Personalsorgen. Nicht nur, weil die Grippe einige Spieler geschwächt hat, wie der Sportliche Leiter Klaus Wünsch verriet. Widmann ist für zwei Spiele gesperrt und Adldinger sowie Ganibegovic sind noch im Urlaub. Deshalb werden auch die Jugendspieler Meixner und Baumgartner die Reise mitmachen. Dennoch ist das Selbstbewusstsein der Stätzlinger groß. Mindestens ein Punkt sollte es schon werden, sagt Wünsch.

Die weiteren Spiele der Bezirksliga

Süd: Bad Grönenbach – TSV Babenhausen (Sa. 15 Uhr); Cosmos Aystetten – FC Thalhofen; Türk Königsbrunn – TSV Haunstetten; TV Erkheim – VfL Kaufering; TSV Ottobeuren – TSV Bobingen (alle So. 15 Uhr).

Nord: FC Günzburg – TSV Meitingen (Sa. 15 Uhr); VfL Ecknach –SC Altenmünster; BC Adelzhausen – Rain II; FC Mertingen – FC Affing; SV Holzkirchen – TSV Gersthofen (alle So. 15 Uhr); TSV Hollenbach – Nördlingen II (So. 17 Uhr); TSV Aindling – TSV Wertingen (So. 17.30 Uhr).

Themen folgen