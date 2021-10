Dasing bleibt in der Erfolgsspur

Plus Die Mannschaft schlägt Langenmosen aber nur sehr knapp. Auch die Kissinger holen wieder drei Punkte. Eine herbe Niederlage muss Rinnenthal wegstecken.

In den Kreisligen holt der TSV Dasing zu Hause drei Punkte. Friedberg schlägt Untermaxfeld deutlich. Rinnenthal erlebt keinen guten Tag. Kissing siegt erneut.