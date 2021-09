Kissing unterliegt im Spitzenspiel

Der KSC verliert gegen Dinkelscherben im eigenen Stadion. Friedberg und Dasing holen drei Punkte. Der BCR muss eine herbe Niederlage wegstecken.

In den Kreisligen waren wieder die Teams aus dem Altlandkreis gefragt.

Kissinger SC – TSV Dinkelscherben 0:1 Mehr als Tabellenführer gegen den direkten Verfolger geht eigentlich nicht. Dies bewies auch der Zuschauerzuspruch im Kissinger Stadion. Während in den beiden letzten Begegnungen Tore im zweistelligen Bereich fielen, konnte man dieses Mal nicht damit dienen. Dass der einzige Treffer in der Nachspielzeit fiel (90.+3), war für Kissing höchst ärgerlich, aber unverdient für Dinkelscherben sicherlich nicht. Der Gast hatte in der Schlussviertelstunde mehr investiert, ohne die großen Möglichkeiten zu haben. Die größte hatte der KSC in der ersten Halbzeit, als der Kopfball von Moritz Buchhart mit Mühe von einem Verteidiger ebenfalls per Kopf von der Linie gekratzt wurde. Es war ein äußerst spannendes Spiel und eigentlich waren sich beide Seiten einig, der erste Treffer wird wohl zum Sieg führen. Als dann der Unparteiische gegen Daniel Wiener nach einem üblen Foul an Moritz Buchhart nur Gelb zog, hatte man sich eigentlich auf ein Remis eingestellt. Julian Kugelbrey belehrte alle Anwesenden eines Besseren und überwand Daniel Sedlmeier mit einem Schuss ins lange Eck. (rgw)

TSV Friedberg – DJK Langenmosen 2:1 Der TSV Friedberg ließ zwar in der ersten Halbzeit keine Torchance zu, konnte aber selbst aus dem Spiel heraus auch keine Gefahr ausstrahlen. Das einzige Tor in der ersten Hälfte fiel durch einen Freistoß, den Jonas Niemi von links außen mit rechts vors Tor brachte und Patrick Bülles mit der Fußspitze über die Linie bugsierte. Zur zweiten Hälfte kamen die Hausherren deutlich engagierter auf das Feld und konnten das Spiel größtenteils kontrollieren. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, bis man die Überlegenheit in ein weiteres Tor ummünzen konnte. Simon Bunk setzte sich dabei, nach einem Steilpass von Marcel Pietruska, gegen zwei Mann durch und spitzelte den Ball am Torwart vorbei. In der 77. Minute kam der Gast noch zum 2:1-Anschlusstreffer durch ein Kopfballtor nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. In den verbleibenden 13 Minuten konnte der TSV Friedberg das 2:1 noch über die Zeit retten und ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Emanuel Baum und sein Co-Trainer René Kunkel waren mit der ersten Halbzeit ganz und gar nicht zufrieden und sprachen sogar von Arbeitsverweigerung. In der zweiten Hälfte habe die Mannschaft dann aber die richtige Reaktion gezeigt. (AZ)

TSV Dasing – TSV Firnhaberau 2:1 Einen knappen 2:1-Heimsieg sammelte der TSV Dasing auf der heimischen Sportanlage ein. „Das war sicher knapp, aber nicht unverdient, denn wir haben einfach mehr Spielanteile und Chancen uns erarbeitet“, sagte TSV-Coach Jürgen Schmid. Beim Gegentreffer nach nur zwölf Minuten halfen die Dasinger tatkräftig mit. Den langen Ball von Lucas Schönfelder spitzelte Augustin Barbanonoch vor Keeper Maximilian Stahler, Markus Kreutmayr und David Gilg zum frei stehenden Nbras Mshaweh, der ungehindert ins leere Tor den Ball einschieben konnte. Später zappelte das Spielgerät im Tor der Gäste, als Gabriel Ögünc drei Firnhaberauer narrte und aus vollem Lauf stramm draufhielt (21.). Dasing blieb weiter am Drücker, verpasste aber im Abschluss den richtigen Moment oder scheiterte fortan am starken Gästeschlussmann Manuel Häusler. Einen Freistoß (49.) von Marco Ruppenstein entschärfte dieser ebenso bärenstark wie den von Vajagic (66.). Die Firnhaberauer blieben aber mit ihren schnellen Außenstürmern brandgefährlich bei den wenigen Vorstößen. Schlussmann Stahler musste sein ganzes Können aufbieten, als Tim Blank freistehend flach abzog (72.). Dasing erspielte sich dann einen Eckball. Der Dasinger Coach wechselte Ruppenstein noch einmal zurück und dessen messerscharf getretene Ecke fand mit Simon Gilg genau den richtigen Abnehmer. Vom Hinterkopf des Dasingers segelte das Spielgerät zum Siegtreffer ins Gästetor. (r.r)

SSV Alsmoos - BC Rinnenthal 1:4 Eine total unnötige 1:4-Niederlage setzte es für den BC Rinnenthal beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Unnötig deshalb, weil der Gegner eigentlich außer seinem Topstürmer Simonovic keinen Deut besser war und der BCR mit doppelter Überzahl nicht in der Lage war, das Spiel zu drehen. Mit der ersten Möglichkeit ging die Heimelf in Führung, als Simonovic seinem Gegenspieler Markus Roppel entwischte und allein vor BCR-Keeper Manuel Ostermeir einschob. Mitte der ersten Hälfte kam der BCR dann überraschend zum Ausgleich, als ein SSV-Verteidiger eine Benni-Engl-Hereingabe ins eigene Tor abfälschte. Später ergab sich aus einem verlorenen Kopfballduell für Torjäger Simonovic die Möglichkeit und dieser vollendete souverän zur 2:1-Führung. Der BCR gab nicht auf und hatte eine Megachance zum Ausgleich durch Elias Bradl, die aber nicht im Tor landete. Im Gegenzug dann die Vorentscheidung mit dem Tor von Tyroller zum 3:1. Die Heimelf dann nur noch mit acht Feldspielern, denn Szilagyi (54.) und Schaller (76.) sahen nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Rinnenthal konnte diese numerische Überlegenheit nicht mehr ausnutzen und bekam in der Nachspielzeit sogar noch das 4:1 durch Wohlrab eingeschenkt. (lint.)