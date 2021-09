Fußball-Landesliga

06:09 Uhr

Ein Sieg ist Pflicht: Mering empfängt Ehekirchen

Mathias Steger (rechts gegen Egg an der Günz) und der SV Mering wollen am Mittwoch gegen den FC Ehekirchen wieder gewinnen.

Plus Nach zwei Niederlagen in Folge will der SV Mering gegen den FC Ehekirchen am Mittwochabend wieder punkten. Eine Sache muss wieder besser werden.

Von Sebastian Richly

Keine Pause für die Landesliga-Fußballer des SV Mering. Schon am Mittwoch geht es weiter. Ab 18.30 Uhr empfängt der MSV den Tabellenvorletzten FC Ehekirchen. Warum das kein gutes Omen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen