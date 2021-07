Fußball-Landesliga

Erneutes Missgeschick: Mering bleibt punkt- und torlos

Plus Gegen den TSV Nördlingen gibt es für den SV Mering nichts zu holen. Die 0:4-Niederlage ist früh besiegelt. Erneut unterläuft der Abazi-Truppe ein Missgeschick.

Von Sebastian Richly

Am liebsten wäre Merings Manuel Ebeling im Boden versunken. Der Meringer Außenverteidiger hatte so eben eine Hereingabe ins eigene Tore gelenkt. Bereits beim Saisonauftakt traf der SV Mering auf der falschen Seite. In Gersthofen hieß der Unglücksrabe Lukas Krebold. Anders als am Freitag wardas Meringer Missgeschick am Mittwochabend nicht spielentscheidend. Denn bereits nach rund einer halben Stunde war die Niederlage gegen den TSV Nördlingen besiegelt. Gegen den Bayernliga-Absteiger gab es eine deutliche 0:4-Pleite.

