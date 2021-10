Spannende Kreisliga Ost: So stehen die heimischen Teams

Plus Durch den ersten Sieg in der Fremde verschafft sich der BC Rinnenthal Luft. Der TSV Friedberg verpasst den Sprung unter die besten Drei. Dasing feiert Premiere.

Kaum eine Liga ist aktuell so ausgeglichen wie die Kreisliga Ost. Den Tabellenführer TSV Rain II und den siebten Dasing trennen gerade einmal sechs Punkte. Jeder kann jeden schlagen – so hat bereits jedes Team mindestens zwei Mal verloren. Selbst der Tabellenzweite SSV Alsmoos-Petersdorf ging bereits drei Mal als Verlierer vom Platz. Nach elf Spieltagen können zumindest zwei der drei heimischen Teams zufrieden sein.