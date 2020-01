14:21 Uhr

Kissing hat einige Sorgen vor dem Derby

Vor dem Duell mit dem TSV Friedberg II drohen dem KSC etliche Ausfälle. Trainer Janos Füsi erwartet wieder ein enges Spiel.

Von Julia Rawein

Zum Auftakt der Rückrunde der Handball-Bezirksoberliga gastiert am Samstagabend um 19.30 Uhr die Reservemannschaft des Bayernligisten TSV Friedberg bei den Kissinger Männern.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Lokalrivalen bei der Saisoneröffnung in Friedberg mit einem 23:23-Remis – so richtig zufrieden war damit damals aber kein Team. Seitdem liegen die Friedberger im gesicherten Mittelfeld, Kissing dagegen hält trotz der 23:25-Niederlage am letzten Wochenende gegen Haunstetten II den Anschluss an das Spitzenduo der Liga.

Kissings Trainer Janos Füsi muss für das Spiel gegen den Lokalrivalen auf Thorsten Schneider (Arbeit), Julius Brandl (Arbeit) und Manuel Buschendorf (verletzt) verzichten. Ein paar Spieler sind zudem angeschlagen, bei ihnen wird sich erst kurzfristig der Einsatz klären.

Mehr Disziplin ist gefordert

Janos Füsi erwartet ein enges Spiel, vor allem die Krafteinteilung dürfte seiner Meinung nach eine große Rolle spielen. Zudem braucht es wieder mehr Disziplin in Angriff und Abwehr, um an die gute Schlussphase gegen Haunstetten anknüpfen zu können.

Die weiteren Spiele

Samstag 18. Januar, ab 9.50 Uhr Spieltag der E-Jugend beim TSV Haunstetten; 14.30 Uhr weibliche A-Jugend JSG – TuS Prien (in Friedberg); 16.30 Uhr weibliche C-Jugend JSG – TSV Herrsching (in Friedberg); 15 Uhr weibliche B-Jugend – TSV Pfronten (in Mering); 16.30 Uhr männliche B-Jugend – SG Schwabing/1880 (in Mering); 15.30 Uhr männliche C-Jugend – TSV Gaimersheim (in Kissing).

Sonntag 19. Januar, ab 10 Uhr Spielefest der gemischten Minis beim Kissinger SC; 15 Damen II – TSV Niederraunau; 17 Uhr Männer II – SV Mering II (beide Spiele in Kissing)

