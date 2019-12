vor 11 Min.

Packende Derbys in der Halle des TSV Friedberg

A-Junioren zeigen in zwei Turnieren in Friedberg ihr Können. Dabei lösen die Favoriten die Fahrkarten für die Landkreis-Endrunde.

Von Peter Kleist

Rasanz, Stimmung und technische Kabinettstücke – all das wurde den zahlreichen Zuschauern in der Halle des TSV Friedberg geboten.

In zwei Turnieren wurden die sechs Teilnehmer für die Futsal-Landkreismeisterschaft der A-Junioren ermittelt, die am kommenden Sonntag, 29. Dezember, an gleicher Stelle über die Bühne gehen wird.

Aichach ohne Verlustpunkt

In der ersten Gruppe ging es dabei noch nicht so ganz rasant zu, wie am späteren Nachmittag in Gruppe B. In der Sechsergruppe erwiesen sich die A-Junioren des BC Aichach als klar dominierendes Team. Fünf Spiele, fünf Siege, 13:1 Tore – besser kann man seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Zweiter wurde der FC Affing, der sich einzig den Aichachern mit 0:2 geschlagen geben musste, vor dem Kissinger SC, der sich als Dritter für die Endrunde qualifizierte.

Rasante Duelle

Wesentlich mehr Feuer war in der Gruppe B drin, in der mit dem FC Stätzling und dem SV Mering zwei starke Bezirksoberligisten und der Kreisligist TSV Friedberg sowie Dasing und die SG Wulfertshausen aufeinander trafen.

Hier wurde der FC Stätzling seinem Status als BOL-Tabellenführer gerecht. Die Grün-Weißen gewannen alle ihre vier Spiele souverän und blieben zudem ohne ein einziges Gegentor.

Platz zwei sicherte sich etwas überraschend der gastgebende TSV Friedberg, der den von Sascha Mölders trainierten Meringer Nachwuchs im letzten Turnierspiel mit 2:1 bezwang und diesen damit auf Rang drei verdrängte.

Die SG Wulfertshausen/SF Friedberg trotzte dem SV Mering ein 2:2 ab und feierte gegen den TSV Dasing mit 2:1 einen Sieg. Die Dasinger blieben dagegen in Friedberg punktlos.

Themen folgen