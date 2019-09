Viele Teams haben Grund zum Jubeln

Plus Stätzling feiert den vierten Sieg in Serie und auch der TSV Friedberg holt einen eminent wichtigen Dreier. Mering verschläft die erste Halbzeit. Vier Teams mit weißer Weste.

Eitel Sonnenschein herrscht gerade beim FC Stätzling – und zwar in beiden Mannschaften. Das Bezirksliga-Team feierte mit dem 3:1 gegen den VfL Ecknach den dritten Sieg in Folge – sehr zur Freude von Trainer Andreas Jenik. „Die Jungs machen es momentan wirklich gut, belohnnen sich für ihren Aufwand – es läuft momentan“, meinte der Trainer. Doch Jenik hebt auch gleich mahnend den Finger. „Wir dürfen jetzt nur nicht abheben, sondern wir müssen den Schwung und das Selbstvertrauen in die nächsten Spiele mitnehmen“, forderte er. Jenik bescheinigte seinem Team eine ganz starke erste Halbzeit, fügte aber auch an, dass beim Gegner mit Obermeyer, Framberger und Jung drei wichtige Spieler gefehlt hätten. Man sei aber auf dem richtigen Weg und den wolle man noch möglichst lang beschreiten. „Am Wochenende in Günzburg wird es sicher nicht einfach, denn da sind wir – tabellarisch betrachtet – Favorit und damit müssen wir auch erst zurechtkommen“, meinte Jenik.

Stätzlings "Zweite" blüht richtig auf

Auch die zweite Mannschaft blüht in der Kreisklasse Aichach so richtig auf. Die Truppe von Trainer Christian Jauernig setzte sich ebenfalls mit 3:1 durch – gegen den FC Affing II. „Es ist so schön, in der Aichacher Gruppe zu spielen. Wir fühlen uns richtig wohl“, meinte der Coach, dem deutlich anzumerken ist, wie froh er über den Umzug aus der Augsburger Gruppe ist. „Du hast hier viele Derbys, spielst auf tollen Anlagen – das ist super“, erklärte Jauernig. Mit drei Siegen in drei Spielen stehen die Stätzlinger Reservisten mit weißer Weste da.

Chancenverwertung muss besser werden

Ali Dabestani, der Trainer des TSV Friedberg, ist schwer zufriedenzustellen. Auch beim 4:2-Sieg in der Bezirksliga Süd gegen den hoch gehandelten BSK Olympia Neugablonz sah der Coach Verbesserungswürdiges. „Ich bin mit den drei Punkten und der zweiten Halbzeit zufrieden“, meinte er und fügte an, dass man durchaus noch höher hätte gewinnen können. „Die Chancenverwertung muss besser werden“, forderte er. „Schön ist was fürs Poesiealbum, der Ball muss ins Tor“, ärgerte er sich in Halbzeit eins nach einer vergebenen Chance. „Du brauchst Qualität, Konzentration und Geilheit zum Tore schießen – fehlt eine Komponente, wird’s schwer“, sagte der Trainer. Dabestani meinte aber einschränkend, dass die Gäste nach dem Seitenwechsel schwer abgebaut hätten, während sich bei seinem Team das intensivere Training der letzten Wochen auszahlt. „Wir sind fit“, so Dabestani, der mit seiner Elf schon am Freitag wieder gefordert wird – dann vom bärenstarken TV Erkheim.

Gemischte Gefühle beim SV Mering

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dürften die Fußballer des SV Mering die Heimreise aus Sonthofen angetreten haben. Zum einen machten die Meringer nach einer katastrophalen ersten Halbzeit einen 0:2-Rückstand wett, zum anderen aber vergaben sie dann auch noch einen möglichen Sieg. Markus Gärtner, der zwei Elfmeter sicher verwandelt hatte, scheiterte bei einem dritten Versuch an Torhüter Hiroaki Kawama, sodass es letztlich beim 2:2-Unentschieden blieb. „Wir haben so viele unnötige Ballverluste gehabt, das bin ich von meiner Mannschaft nicht gewöhnt. Sonthofen hätte in der ersten Halbzeit den Sack schon zumachen können“, räumte MSV-Trainer Ajet Abazi ein. Doch dann fing sich sein Team – und hätte am Ende auch noch als Sieger vom Platz gehen können. „Insgesamt muss man aber sagen, dass das Remis gerecht war“, meinte Merings Coach.

Großes Aufatmen war angesagt beim TSV Dasing in der Kreisliga Ost. Der Aufsteiger feierte mit dem 3:1 in Untermaxfeld seinen ersten Saisonsieg – und der war laut Trainer Jürgen Schmid „nicht unverdient.“ Der BC Rinnenthal schoss sich derweil den Frust über die unnötigen Niederlage aus der Vorwoche von der Seele. Mit 6:1 wurde die DJK Langenmosen abgefertigt – und das Team von Trainer Lubos Cerny kletterte damit auf den dritten Platz nach oben. Dabei trafen Benedikt Engl, Julian Büchler und Tobias Friedl jeweils zweimal ins Schwarze.

Freuen durften sich auch die Akteure und Fans des Kissinger SC, der gegen den TSV Zusmarshausen zum ersten Heimsieg in der Kreisliga Augsburg kam. Nach dem 2:1 hat die Truppe von Trainer Marco Henneberg schon wieder Kontakt zur Tabellenspitze.

Den ersten Punktverlust mussten die Sport-Freunde Bachern in der Kreisklasse Aichach hinnehmen, aber das Team von Trainer Michael Guggumos machte beim 3:3 gegen Inchenhofen einen 0:2-Rückstand wett. Der Aufsteiger ist aber noch ungeschlagen auf Platz drei. Für die übrigen Teams aus dem Altlandkreis lief es weniger, einzig Ottmaring (1:1 in Stotzard durch ein Tor in der Nachspielzeit) durfte sich noch über ein Pünktchen freuen. Wulfertshausen (0:5 in Aresing) und Ried (0:3 gegen Gundelsdorf) gingen leer aus. Beim TSV Merching, dem einzigen Kreisteam in der Kreisklasse Augsburg-Mitte, macht sich früh in der Saison schon etwas Frust breit – auch bei Suryoye verlor man 1:3 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Zwei noch ohne Punktverlust

In der A-Klasse Ost haben zwei Teams noch eine weiße Weste – der FC Laimering/Rieden und die Sportfreunde Friedberg. Die Laimeringer hielten Ottmaring II mit 5:1 nieder, die Sportfreunde den SC Eurasburg mit demselben Ergebnis. Doch die Ostler gingen fast schon fahrlässig mit ihren Chancen um, sie hätten deutlich höher gewinnen können, ja müssen. Am kommenden Sonntag hat dann eine der beiden Mannschaften mit Sicherheit einen Fleck auf der weißen Weste – denn die beiden Teams stehen sich in Friedberg im direkten Duell gegenüber. Ebenfalls noch ungeschlagen ist der TSV Mühlhausen, der beim BC Rinnenthal II mit 3:0 gewann. In der Augsburger A-Klassen-Gruppe läuft es beim TSV Merching II ähnlich schlecht, wie bei der „Ersten“ – auch die Reserve verlor, und zwar mit 0:6 bei Gold-Blau ziemlich derb. Kissing II gewann 3:1 gegen die SG Obermeitingen und rückte ins Mittelfeld vor.

Die vierte Mannschaft nach Stätzling II, Laimering/Rieden und den Sportfreunden Friedberg mit einer blütenweißen Weste findet sich in der B-Klasse Aichach: Bachern II gelang mit dem 5:3 gegen Inchenhofen II der dritte Sieg im dritten Spiel. Die Bacherner Aufstiegseuphorie scheint also auch auf die Reserve abgefärbt zu haben.