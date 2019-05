vor 38 Min.

Zu viel Regen: Relegation verschoben

Das Spiel des BC Rinnenthal gegen Wertingen findet nun erst am Donnerstag statt.

Von Peter Kleist

Eigentlich hätten die Fußballer des BC Rinnenthal am gestrigen Dienstagabend ihren ersten Schritt in Richtung Bezirksliga unternehmen wollen – eigentlich. Doch der anhaltende Dauerregen machte allen Beteiligten einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Platz des SSV Alsmoos-Petersdorf, auf dem das Match zwischen dem BCR und dem Zweiten der Kreisliga Nord, dem TSV Wertingen, hätte stattfinden sollen, war aufgrund des Dauerregens unbespielbar. Dies teilte Kreisspielleiter Reinhold Mießl den beteiligten Vereinen am gestrigen Vormittag mit. Nun wird die Partie zwischen den beiden Kreisliga-Vizemeistern am Donnerstag, 23. Mai, um 18.15 Uhr auf dem Platz in Petersdorf ausgetragen.

Zum vierten Mal in Folge dabei

Für den TSV Wertingen ist dies übrigens die vierte Relegation in Folge: Einmal stieg man aus der Bezirksliga ab, und zweimal mühte man sich vergeblich im Versuch, wieder den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen.

