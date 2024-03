Fußball

Aufstiegsträume und Abstiegsangst: So steht es um die heimischen Kreisligisten

Plus Die ersten Kreisligisten starten am Wochenende in die Restsaison. So lief die Vorbereitung. Wir blicken auf die Situation und wagen eine Prognose.

Von Sebastian Richly

Die Winterpause endet am Wochenende für die ersten Kreisligisten. Der BC Rinnenthal bekommt zum Auftakt gleich mal einen Prüfstein. Auch die SG Stätzling II ist sofort gefordert gegen die beste Offensive der Kreisliga Ost. Zwar haben die weiteren heimischen Kreisligateams noch eine Woche mehr Zeit, sich auf die Punktrunde vorzubereiten, dennoch blicken wir bereits jetzt auf die Vorbereitung. So ist die Ausgangslage.

Kreisliga Ost: Rinnenthal drängt nach oben, Dasing bangt

BC Rinnenthal Mit 31 Punkten steht der BCR auf Rang zwei der Tabelle. Allerdings hat der Vorjahres-Vizemeister noch ein Spiel gegenüber Tabellenführer BC Aichach in der Hinterhand. Mit einem Sieg am Samstag gegen den TSV Pöttmes winkt sogar die Tabellenspitze. Doch so wirklich wichtig dürfte das für die Rinnenthaler aktuell nicht sein, schließlich lag man vergangene Saison zum gleichen Zeitpunkt komfortabel an der Spitze, musste am Ende aber noch den SC Griesbeckerzell vorbeiziehen lassen. Das Team der Spielertrainer Maximilian Merwald und Manuel Utz begann früh mit der Vorbereitung und war auch in Sachen Testspiele recht fleißig. In fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Dabei ließ der BCR durchaus aufhorchen. Insbesondere der 3:2-Erfolg beim Landesligisten TSV Aindling dürfte dem Trainerduo gefallen haben. Gegen den Bezirksliga-Absteiger FC Maihingen feierte man einen 9:0-Kantersieg. Große Veränderungen im Kader gab es nicht. Torhüter Manuel Ostermeir hat den Verein Richtung Merching verlassen, ihn ersetzt Talent Alexander Wagner, der vom TSV Schwaben Augsburg II kam.

