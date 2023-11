Fußball

vor 33 Min.

Ausgebremst: Wegen Schnee finden nur vereinzelt Spiele statt

Plus Der Schnee sorgt für zahlreiche Spielabbrüche am Wochenende. Dennoch wird gespielt. Stätzling schafft einen unerwarteten Sieg, Pöttmes unterliegt im Derby.

Artikel anhören Shape

Alle Jahre wieder: Der letzte reguläre Spieltag der heimischen Fußballer ist dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen. Auf den allermeisten Plätzen konnte wegen des Regens und des Schnees nicht gespielt werden. Ein paar Vereine mussten dennoch ran, teilweise auf Kunstrasen.

Dem FC Stätzling gelang gegen Ran ein spektakulärer Sieg in letzter Minute. Pöttmes unterlag im Derby, Adelzhausen sammelte einen wichtigen Dreier. In der Kreisklasse Aichach unterlag Kühbach gegen Ried. Der FC Pipinsried konnte den Schwung aus dem Löwen-Spiel nicht mitnehmen. Die Nachholspiele finden in der Kreisklasse, A- und B-Klasse am 17. März statt, die der Kreisliga am 10. März. In der Bezirksliga steht der Termin noch nicht fest, außer beim TSV Hollenbach. Der bestreitet das ausgefallene Spiel in Neuburg am 9. März. Am kommenden Wochenende ist noch ein nicht regulärer Spieltag für Nachholspiele angesetzt. Sollte das Wetter so bleiben, dürften aber wohl keine Spiele mehr in diesem Jahr stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .