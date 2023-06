Der ein oder andere Härtefall: So sehen die Ligen im Fußballkreis aus

A-Klasse In den sieben A-Klassen gehen 94 Mannschaften in das Rennen. Dabei gibt es einige Neuerungen. Nicht mehr zu finden ist der FC Igenhausen. Der geht künftig in der Kreisliga als Spielgemeinschaft mit dem FC Stätzling II an den Start. Ebenfalls nicht mehr in der A-Klasse Aichach zu finden ist der SV Baar. Das Team aus dem Nordwesten des Landkreises geht künftig in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Thierhaupten in der Kreisklasse Nordwest an den Start. Dafür geht der SV Obergriesbach, der in der Aufstiegsrelegation gescheitert war, in der Aichacher Staffel an den Start. Das hat weniger geografische Gründe, sondern ist dem Aufstieg der Zweiten des SVO geschuldet. Die Reserve spielt künftig statt der Ersten in der A-Klasse Ost. Neu in der Aichacher Staffel sind zudem die Aufsteiger TSV Kühbach II und Türkspor Aichach sowie der Absteiger BC Aresing. In der Oststaffel kommt der Absteiger FC Laimering hinzu, ebenso wie der TSV Merching II, der im Vorjahr noch in der A-Klasse Mitte dabei war. In dieser Klasse sind durch die Aufstiege von Kissing II und Mering II keine Vereine aus dem Landkreis mehr vertreten.